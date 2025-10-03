打風麥德姆｜今年12颱風襲港創新紀錄　天文台指2吸風原因仍未消

【打風／天文台／中秋節天氣／颱風／熱帶氣旋／颱風移動路徑／風球／麥德姆】天文台指熱帶氣旋麥德姆會在今日（3日）稍後進入本港800公里範圍內，晚上7時40分會發出一號風球。麥德姆成為今年第12個引致天文台需要發出風球的熱帶氣旋（熱帶低氣壓至超強颱風級），創二次大戰後自1946年以來，近80年內同年「掛波」次數新紀錄。



為何今年特別多風襲港？「李氏力場」失效？天文台解釋有兩大原，一是今年6月至9月期間，西太平洋海面溫度較正常偏高，有利熱帶氣旋形成；二是今年6月至9月期間副熱帶高壓脊較多時間呈現偏西伸展的態勢，降低熱帶氣旋轉彎向北機率，增加影響華南沿岸及香港的機率。科學主任表示，上述兩情況在10月至11月初仍會持續，這些條件將繼續有利熱帶氣旋在西北太平洋發展並移入南海，指「今年風季仍未結束」。



9月24日上午10號風球生效時，向來當風的杏花邨早上橫風橫雨。（廖雁雄攝）

9月24日上午10號風球生效時，向來當風的杏花邨早上橫風橫雨，要站好也不容易，路人要與風力博鬥。（廖雁雄攝）

9月24日上午10號風球生效時，向來當風的杏花邨早上橫風橫雨。（廖雁雄攝）

西北太平洋及南海暫有27個熱帶氣旋 至今12個令天文台需發風球

天文台科學主任（呂旭昇 謝威寶）今日下午在網頁「天氣隨筆」專欄發表新一篇文章《破紀錄的2025年風季》，指出今年到目前為止（3日）共有27個熱帶氣旋影響西北太平洋及南海，當中有12個熱帶氣旋引致天文台需要發出熱帶氣旋警告信號，「包括即將需要發出一號戒備信號的麥德姆」，打破1946年以來年內「掛波」次數的最高紀錄。

2025年截至10月3日影響香港的熱帶氣旋暫定路徑，未計麥德姆，已有11個。（天文台圖片）

1974年錄得11個風暴影響香港 紀錄保持半世紀今年失手

翻查天文台資料，今日之前已有11個熱帶氣旋（熱帶低氣壓至超強颱風）令天文台需發出一號或以上風球。其中兩個為無名熱帶氣低壓；熱帶風暴有「藍湖」；強烈熱帶風暴有「蝴蝶」、「塔巴」和「米娜」；颱風有「韋帕」；強颱風有「丹娜絲」、「楊柳」、「劍魚」；超強颱風有「樺加沙」。當中「塔巴」需發出8號風球，而「韋帕」和「樺加沙」更需發出10號風球。

天文台網頁列出二次大戰後自1946年以來發出風球紀錄，連同今年共有四年錄得10個或以上低壓系統影響香港，1964及1980年各有10個，而1974年則有11個，故今次已平了原紀錄。因此天文台今年若再發風球，將創二戰後新紀錄。

截至9月底超強颱風樺加沙，今年已有11個熱帶氣旋引致天文台需要發出熱帶氣旋警告信號，連同即將需要發出一號戒備信號的麥德姆，將共有12個。（天文台圖片)

文章指，今年影響香港的熱帶氣旋數目較正常偏多的主要成因，可歸納爲海洋條件與大氣環流兩方面：

1.海洋條件：今年6月至9月期間西太平洋海面溫度較正常偏高。尤其是西太平洋暖水區面積較大，廣闊的暖水區提供充足的熱能及較高的大氣不穩定度，促進積雲對流發展，有利熱帶氣旋形成。

2025年6月至9月海水表面溫度距平圖。(單位為攝氏度)（天文台圖片)

2.大氣環流：今年6月至9月期間副熱帶高壓脊較多時間呈現偏西伸展的態勢。此配置不但降低了熱帶氣旋於西北太平洋轉向偏北路徑的機會[3]，亦使副熱帶高壓脊南側的東風引導氣流在菲律賓附近海域形成有利的通道，讓在西北太平洋或南海形成的熱帶擾動或熱帶氣旋移向南海北部，提高影響華南沿岸及香港的機會。

2025年6月至9月500百帕斯卡（約5至6公里高度）平均位勢高度圖。(單位為位勢米）（天文台圖片)

過去10年有一半年份都有熱帶氣旋於11月或12月襲港

文章指出，根據統計資料，在過去10年（2015年至2024年），當中有5年（包括2018、2020、2021、2022及2024年）曾經有熱帶氣旋於11月或12月進入香港500公里範圍內。

▼颱風樺加沙9月24日襲港▼



10月至11月初副熱帶高壓脊會續向西伸、西太平洋海面溫度仍略高

天文台指，綜合考慮最新「ENSO」狀態（是指沒有厄爾尼諾或拉尼娜現象）的影響及不同氣候模式預報，預料副熱帶高壓脊會在今年10月至11月初大部分時間保持西伸態勢，而期間西太平洋海面溫度亦會略高於氣候平均。科學主任表示，這些條件將繼續有利熱帶氣旋在西北太平洋發展並移入南海，指「今年風季仍未結束」，提醒市民繼續作好準備，切勿因進入秋季而掉以輕心。