打風麥德姆｜天文台看3因素需否發3號風球　離岸高地明晚吹8級風

【打風／天文台／中秋節天氣／颱風／熱帶氣旋／颱風移動路徑／風球／麥德姆】熱帶氣旋麥德姆（MATMO）今晚（3日）進入本港800公里範圍內，天文台在晚上7時40分發出一號風球，為今年第12次發出風球。天文台表示，會視乎麥德姆與珠江口的距離、其強度及本地風力變化，評估是否需要在明日（4日）日間改發更高熱帶氣旋警告信號。



天文台預測明日稍後至星期日（5日）華南沿岸風勢頗大，有狂風驟雨，海有大浪及湧浪，在下午更新的九天天氣預報可，預測明日稍後離岸及高地風力間中8級，較今早預測提早出現，不過料地面吹5至6級。8級及9級為烈風，屬8號風球風力；6級及7級為強風，屬3號風球風力。



強烈熱帶風暴麥德姆10月3日下午14時集結在香港之東南約930公里，中心附近最高持續風速每小時105公里。（天文台圖片）

熱帶氣旋麥德姆靠近前，本港10月3日天晴酷熱，尖沙咀海旁太陽高掛，遊客都要扇或雨傘不離手。(廖雁雄攝）

高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣。本港方面，下午多處地區氣溫上升至33度或以上。天文台表示，熱帶氣旋麥德姆會在未來一兩日橫過南海中北部，逐漸增強，大致移向雷州半島至海南島東部一帶，但其強度存在變數。

天文台10月3日下午14時更新強烈熱帶風暴麥德姆預測的位置和強度。（天文台圖片）

預測周日增強為強颱風 下午登陸雷州半島

按照天文台預測移動路圖，麥德姆今晚進入本港東南800公里範圍，其後續向西北偏西移動並持續增強至颱風，明下午2時中心附近最高持續風速每小時140公里，至傍晚移至本港以南約400公里，中心風力時速145公里；其後向西北移動往廣東西部至海南島東部一帶，期間會增強為強颱風，周日下午2時中心風力上升至時速155公里，在本港西南約350公里掠過，比之前預略為偏西50公里，周日下午雷州半島登陸，中心風力回落至時速145公里。

明天的天氣：日間酷熱 稍後狂風驟雨及雷暴

天文台表示，按照現時預測，本港明日稍後（4日）至星期日（5日）天氣漸轉不穩定，華南沿岸風勢頗大，有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。天文台預測明日（4日）吹東至東北風3級，稍後5至6級，離岸及高地間中8級；大致天晴，日間酷熱，稍後漸轉多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，海有大浪及湧浪。

周日初時離岸及高地風力間中8級 海有大浪及湧浪

到星期日（5日，迎月）天氣更差，預測吹東至東南風5至6級。初時離岸及高地間中8級；大致多雲，有幾陣狂風驟雨及雷暴，初時驟雨較多，海有大浪及湧浪。

天文台10月3日下午4時半更新香港九天天氣預報，料受熱帶氣旋麥德姆影響，4日稍後至5日華南沿岸風勢頗大，有狂風驟雨，海有大浪及湧浪。(天文台圖片)

中秋節天氣：大致多雲 有幾陣驟雨 日間部分時間有陽光

天文台預測隨著麥德姆遠離及逐漸消散，中秋節（6日，下周一)及翌日(7日，追月）廣東沿岸天色好轉，市民要等雲隙賞月。

天文台料中秋節日吹東至東南風3至4級，初時離岸間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間有陽光；「追月」日吹東至東北風2至3級，部分時間有陽光，日間酷熱，稍後局部地區有驟雨。

天文台預料高空反氣旋會在下周中後期覆蓋華南，同時一道廣闊低壓槽會為南海中北部帶來幾陣驟雨。

