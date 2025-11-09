颱風鳳凰｜今年14次風球破紀錄　歷來11月打風17次　去年桃芝8號

【打風／天文台／HKO／明天的天氣／颱風／鳳凰】超強颱風鳳凰明日（10日）中午前後進入本港800公里範圍，天文台會在明日中午後發出一號戒備信號。天文台早前指今年是1946年以來「掛波」最多的一年，計及鳳凰，今年將累計打風14次，再次刷新紀錄。



去年颱風桃芝於11月吹襲香港，天文台於11月13日晚上發出8號風球，是自1946年以來最遲。計及鳳凰，自天文台1946年有記錄以來曾有17個熱帶氣旋11月吹襲香港，當中12個在3號風球「封頂」，有4個為8號或以上。鳳凰來襲，天文台會否在星期二（11日）改掛更高信號，視乎三大因素：鳳凰的強度變化、其與本港的距離及本地風力情況。



▼2024年11月14日早上 熱帶氣旋桃芝8號風球下市民遊客尖沙咀海旁感受風雨▼



熱帶氣旋桃芝去年吹襲香港，天文台11月14日早上改發3號風球後，尖沙咀海旁不時刮起大風，有市民及旅客到來追風。（資料相片/黃浩謙攝）

▼2024年11月14日早上 熱帶氣旋桃芝8號風球下尖沙咀海旁風雨不大▼



▼2024年11月13日 政府飛行服務隊拍攝到熱帶風暴桃芝風眼一帶▼



去年桃芝成最遲8號風球

去年熱帶氣旋「桃芝」吹襲香港，天文台於11月11日晚上發出一號戒備信號，至13日下午改發3號，同日晚上發出8號。這令「桃芝」成為自1946年以來，年內最遲發出的「八號波」。「桃芝」於14日早上5時最接近香港，在本港以南約130公里掠過，天文台於上午10時20分改發3號強風信號。

▼2024年11月13日晚上 熱帶氣旋桃芝8號風球前尖沙咀海旁市民遊客迎風▼



▼2024年11月13日晚上 熱帶氣旋桃芝8號風球前油麻地市民趕回家▼



從時間及距離預測 鳳凰或未能打破桃芝紀錄？

「鳳凰」未來數日吹襲香港，天文台預計最接近本港是在星期三，即11月12日，於香港以東400公里左右掠過。從日子上去看，「鳳凰」最接近香港的日期較「桃芝」早兩天，而且距離本港較遠，或許未能打破「桃芝」最遲掛8號的記錄。

天文台則指會視乎鳳凰的強度變化、其與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在星期二改發更高熱帶氣旋警告信號。隨後鳳凰會移向台灣一帶，並受東北季候風影響而逐漸減弱。

▼2024年11月14日早上 8號風球取消後紅磡站及紅隧巴士站出上班人潮▼



熱帶氣旋桃芝11月14日襲港過後，天文台早上10時20分以3號風球取代8號風球。在港鐵紅磡站，有不少打工仔在落波後，乘搭列車回公司。（資料相片/黃浩謙攝）

天文台11月9日早上8時發布的熱帶氣旋鳳凰路徑圖。（天文台圖片）

鳳凰來襲 年內打風次數再刷紀錄

不過無論能否打破「桃芝」的紀錄，「鳳凰」來襲定必刷新一項紀錄—— 天文台10月3日指今年累計有12個熱帶氣旋令本港需要發出警告信號，打破1946年以來年內「掛波」次數的最高紀錄。計及上月的「風神」及今月的「鳯凰」，次數將增至14個。

按照現時預測路徑，鳳凰會在星期三（12日）最接近本港，於香港以東400公里左右掠過（天文台網站截圖）

天文台曾指11月掛波不罕見

11月的香港已踏入秋季，天文台在去年的《銀杏落幕，桃芝登場》的天氣隨筆，提到在11月發出熱帶氣旋警告的情況不算罕見，以2022年的「尼格」作例子，指天文台當時發出了八號烈風或暴風信號。

翻查天文台資料庫，自1946年起，未計最新的「鳳凰」，曾有16個熱帶氣旋令天文台須在11月發出警告信號，當中有12個在三號風球「封頂」。至於要懸掛8號風球或以上的，共有4個記錄，最近期是去年的「桃芝」和2022年強烈熱帶風暴「尼格」。

▼2022年11月2日 颱風尼格襲港▼



據天文台資料，「尼格」在2022年10月底開始生成，天文台先後於10月30日及31日發出一號戒備信號及3號強風信號。當時各大電腦模式一致預報「尼格」會在11月2日，於本港以南150公里內掠過。天文台當日下午發出了8號烈風或暴風信號。最終，尼格的移動路線不斷靠北，至到11月3日凌晨時分，於本港以南40公里左右掠過。

11月曾有兩個「柏美娜」襲港 一個令天文台發出9號風球

另外兩次令香港在11月「打8號」的颱風，剛好同叫「柏美娜」。1954年11月5日，超強颱風柏美娜襲港，天文台當晚發出8號東北信號，至翌日更發出9號風球。

1972年11月，「柏美娜」以強颱風之姿再臨，天文台於11月8日發出8號風球。這原本是天文台歷年來最遲發出的8號信號，記錄去年被「桃芝」打破。