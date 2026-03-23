天文台2026年颱風預測｜台長料今年有4至7個熱帶氣旋影響香港

2025年有破紀錄14個熱帶氣旋影響香港，其中11個更闖入香港500公里範圍，熱帶氣旋韋帕及樺加沙分別在7月及9月襲港，天文台兩度發出10號風球。天文台今日（23日）公布年度展望，台長陳栢緯預測今年有4至7個熱帶氣旋進入本港500公里範圍，風季可能6月或之後開始、10月或之前結束。



陳栢緯表示，目前預測厄爾尼諾現象會形成，今年會是偏熱一年，料氣溫列「前十位」。他指今年熱帶氣旋料屬正常數目範圍，但過往也曾有厄爾尼諾年要發出10號風球。天文台預計今年雨量介乎2,100至2,700毫米，趨於正常，但也要預備突然暴雨。



▼2025年9月23日下午 樺加沙逼近 杏花邨不時有大浪拍岸▼



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▼2025年9月23日晚上 大澳入夜後水位明顯上升▼



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14個熱帶氣旋襲港刷新戰後掛波次數最高。（天文台《2025年天文台頒獎典禮》截圖）

▼2025年9月24日上午 樺加沙10號風球生效▼



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▼2025年9月24日上午 樺加沙10號風球將軍澳海濱被「海嘯式」衝擊▼



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2025年颱風記錄︰14個襲港刷新戰後掛波次數最高

．熱帶氣旋韋帕及樺加沙分別在7月及9月襲港，天文台兩度發出10號風球，平1964年創下的紀錄。

．14個熱帶氣旋襲港，刷新戰以來掛波次數最高紀錄，其中11個更闖入香港500公里範圍。

．僅8月曾發出四次熱帶氣旋警告信號，平戰後以來紀錄。



▼2025年8月5日 黑色暴雨警告生效11小時▼



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▼2025年8月5日 黑色暴雨警告生效11小時▼



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2025年7月29日至8月14日，天文台五度發出黑雨。（天文台網頁截圖）

▼2025年8月14日早上 天文台在返工時間發出黑色暴雨警告▼



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2025年氣溫記錄︰最熱復活節、最熱小暑、最熱10月、最熱寒露

．平均氣溫24.4度，較正常高出0.9度，創下4個最熱紀錄，包括最熱復活節、最熱小暑、最熱10月、最熱寒露。

．酷熱天氣日數及熱夜日數，分別為53日及54日，同創歷年第三高。

．創下有紀錄以來最早出現酷熱天氣日子，以及最遲出現熱夜日子，分別是4月15日及10月19日。

．天文台總部6月10日錄得今年最高氣溫35.6度，平6月最高氣溫紀錄。



▼2025年8月2日 黑色暴雨警告再度生效▼

