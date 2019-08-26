Google Photos 相片自動認字 認中文超準 手機變掃瞄器

實用教學
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Google Photos 相片一直以來都用作個人化雲端相片儲存，原來近日Google開發團隊已悄悄加入新功能，利用人工智能辨認相中文字，直接取出文字使用令手機變文字掃瞄器，從所有相片中自動認字包括辨認中文字，iOS及Android Google相片app都用得！

Google日前在Twitter上，突然透露Google Photos（Google相片）app加入新功能Google Lens，以人工智能在手機或現存Google相片庫中，找到相片中或截圖上出現的文字，找出的文字可複製並貼於文字檔、社交媒體使用；這是在日前的Google Photos的官方Twitter透露的功能。

OCR技術成熟

Google利用人工智能辨識字體，加上已存在超過20年的光學字型識別技術（Optical Character Recognition，OCR）製作成Google Lens，其實早應用在Google Translate（Google翻譯）App中，同樣透過拍下相片為影像中的文字翻譯，但要用家自行選擇想翻譯的文字較慢，而這次Google Lens更進一步，自動辨認相片中可能出現文字的地方，用家只要點按就可得到該文字串，可以複製到其他應用程式，亦可進一步選擇翻譯成其他國家語言文字，相當方便的功能。另外早於2017年Google I/O中亦有發表Google Lens的實時辨識文字，不經拍照即時翻譯功能，隨Google Photos中的Google Lens忽然推出相信亦很快會實現。

↓↓Google Lens使用10秒懶人包【點圖放大】↓↓

使用後感：辨認率高

Google Lens在Google Photo內的方便不單在於內建功能，它比Google翻譯的辨認文字功能更進一步，不用事先選擇相片中的文字語言，夾集中文及英文、拍攝文字時不是完全水平，亦能清楚辨認出來，是相當方便及準確地將手機變成掃瞄器的工具；筆者認為，最適合用來拍下公用Wifi的長長而複雜密碼，輸入時不用打字時再步步為營。

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