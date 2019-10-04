臺灣觀光局闢謠：香港特區護照仍可申請入台證　新表格填寫教學

資訊發達帶來便利，但亦因為太方便，令資訊的準確性下降，fack check 亦成為近來至關重要的過濾網絡資訊的動作。近日，網絡上就流傳香港特區護照申請不了入台證的消息，令部分正打算到台灣散散心的港人「嚇一跳」，以為一早預訂好的機票酒店就此倒落海。經過一輪 fack check 後，其實這只是謠言，目前仍可以使用特區護照申請入台證，不過表格的確有所更新，正想申請入台證就要留意。

只有 BNO 可以申請入台證？

網上有討論區傳出，現在只有 BNO 和 1999 年前取得之葡萄牙護照可以申請入台證，而有這個想法的原因，就是因為看到申請入台證時的官方「注意信息」。消息流傳之後，在通訊軟件上也有不少人廣泛分享，更有指是什麼「獨家消息」......筆者在 5 月也分享過網上申請入台證和常客證的方法，其實當時已經有這個「注意信息」，可能數月來香港的不安情緒，容易令人杯弓蛇影，作出現今次的誤會。

這個文字提示令謠傳出現，其實提示一直都有，只要用來提醒旅客持其他外國護照都不能在網上申請入台證（港澳居民申請臨時停留許可(網簽)網站截圖）

臺灣觀光局駐香港辦事闢謠

由於謠言已經廣泛傳開，為了幫大家 fact check，臺灣觀光局駐香港辦事直接在官方 facebook 上開 post，澄清謠言是誤解。網上申請入台證時彈出的「注意」，是為了提醒旅客如持有港澳特區護照以外的他國護照時，只有 BNO 和 1999 年前取得之葡萄牙護照能申請入台證，其他的他國護照不適用。所以，持香港特區護照赴台的可以放心網上申請入台證。

申請書更新

fact check 的同時，筆者發現網上申請入台證的申請書有所更新，台證及簽証部門要求港澳訪台旅客提供更多資料。現時，申請入台證需要填寫職業﹑職稱（職位）和任職單位（公司），如學生的話，就要填寫就讀學校名字。除此之外，更需要交代預定出入境日期和預定出入境機船班。雖然要填寫的資料多了，但審批的效率和先前差不多，未知是否和本港近來的動盪情況有關。

點圖放大看申請程序：（按此進入申請入台證官網）