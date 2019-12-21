Wolipay和你PAY App教學　黃藍商戶一目了然食肆、網店、診所都有

近日不少人為找食店購物等消費而煩惱，我們發現一個「Wolipay -和你PAY」手機App，總覽所有已知黃藍店舖，讓大家自己選擇想去的店舖。這個App還內置了八達通「Octopus Card Reader」，即使是Apple（蘋果）iPhone用家，亦可毋須讀卡器查詢八達通結餘，非常實用。

「Wolipay -和你PAY」App有iOS及Android版，總覽的黃藍店舖包括食肆、小食店、商店、網店、超市、小食店、飲品店、文具店，甚至診所和寵物店等，種類繁多。

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看到合心水的店舖，可以選擇「追蹤（Follow）」，店主可透過app通知你最新優惠，你也可以在店舖留言分享。

「Wolipay -和你PAY」還有一個特別功能，就是內置了八達通「Octopus Card Reader」，讓大家隨時隨地查詢八達通餘額。

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這個功能對Android用家來說或許不是新鮮事，但iPhone用家以往要透過手機查詢餘額，需要使用讀卡器，相當不便，故「Wolipay -和你PAY」App對iPhone用家來說，絕對是十分方便（這個功能連官方iOS版八達通App都未推出）。

「Wolipay -和你PAY」iOS版:按此

「Wolipay -和你PAY」Android版:按此

（Google Play）

知多些：黃藍消費地圖加入Google Maps

除了「Wolipay -和你PAY」App，亦有人製作了「黃藍商戶地圖」，並可將地圖加入自己的Google Maps 中，方法可看以下教學：

港人黃藍消費地圖 整合加入 Google Maps 設定方法