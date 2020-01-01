【澳洲簽證 2020】澳洲電子簽證 ETA 申請教學　一年內無限次出入

【澳洲簽證 2020】即使香港特區護照持有人享有澳洲免簽證，但其實也需要先申請電子旅行證（ETA）才能成功入境，今次筆者將分享如何在電腦和手機上申請 ETA。

香港特區護照持有人輕鬆申請

目前，在澳洲民政事務局官網申請 ETA，只能支援香港﹑加拿大﹑日本﹑美國等 8 個地方的護照。因此，只持有 BNO 的話就要透過香港旅行代理或航空公司代辦 ETA 申請。申請步驟非常簡單，進入澳洲民政事務局官網，點選申請 ETA，約 10 分鐘內就能完成手續。網站暫只提供英文和日文兩種語言。

申請 ETA 必備文件和工具：

▼▼放大下圖睇電腦申請 ETA 步驟▼▼

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▼▼放大下圖睇手機申請 ETA 步驟▼▼

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領取 ETA

申請 ETA 時，澳洲會收取 20 澳元的費用，而且只能透過信用卡（Visa、Master、American Express、Diners Club、JCB）繳交。當成功付款後，很快就會收到澳洲電子旅遊簽證確認信，申請人無須把確認信列印出來，ETA 會自動記錄在護照內，出入境就如同一般免簽證過關一樣。確認信將會以 Email 或連同 SMS（看申請人要求）傳送，因此必須具備有效的電郵和電話號碼。

每年暑假去澳洲人數都會大增（Google 圖片）

ETA 功能

與一般一次性簽證不同，成功申請 ETA 後可以一年內多次出入澳洲，除非你的香港特區護照在一年內到期（換 Passport 後要重新申請 ETA )。每次進入澳洲境內，最長可以逗留三個月。如果申請後未能成功簽發 ETA，將會收到一封「轉介至澳洲領事館」的訊息。申請人要帶上護照﹑香港身份證﹑申請編號﹑申請未能成功的訊息，以及電話號碼／電郵，前往澳洲駐港總領事館完成申請。

澳洲電子簽證 ETA 申請官網（按此進入）