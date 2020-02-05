Facebook推Off-Facebook Activity保私隱　關閉煩人廣告追蹤教學

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【Facebook推出「Off-Facebook Activity（Facebook站外動態）」功能】瀏覽facebook時，經常會被廣告洗板，非常煩人，不過以後不用再怕個人化廣告騷擾了！Facebook正式向全球開放「Off-Facebook Activity」，讓用戶加強管理自己資料，同時防止廣告追蹤。

（ www.thoughtcatalog.com ）

Facebook新開放的「Off-Facebook Activity」功能，用戶可檢視曾經使用Facebook帳戶綁定的應用程式、網站等，並查看什麼公司和網站獲取自己信息及用於廣告定位中，再選擇是否關閉，減少第三方的個人化廣告。

「Off-Facebook Activity」使用方法如下：（點小圖放大看）

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不過Facebook指出，若選擇清除紀錄，或會導致其他應用程式退出Facebook登錄綁定，需要重新登錄；若關閉數據收集，仍會看到相同數量廣告，但可減少第三方程式的廣告定位。

其實Facebook的「Off-Facebook Activity」，去年已在愛爾蘭、韓國和西班牙試用，今次則全球開放該功能。

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Fb推Off-Facebook Activity功能保私隱　教你幾步關閉廣告追蹤