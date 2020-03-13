iPhone 收到「Apple ID 被鎖」信息？三招分辨出是否釣魚郵件

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釣魚網站騙走用戶的帳號﹑密碼或信用卡資料已不是新事物，不過一段時間沒見，再次出現時又總會有人會誤墮陷阱。近日，台灣的 iPhone 討論群組上，有不少 iPhone 用家表示收到有關「Apple ID Locked」的郵件通知，又是時候提醒大家小心釣魚郵件，和如何分辨這些詐騙信息。

官方信息？

今次的釣魚網站，經由 email 傳送，而這些釣魚網站容易令人「中伏」的原因，主要是假扮官方發出來的信息，或假扮官網。今次的例子是 iPhone 用戶，收到來自「Apple Support」的 email，拍你的 Apple ID 已被鎖上，要在 24 小時內進入連結，否則 Apple ID 會被取消。

（mrmad圖片）

當然，email 並非由 Apple Support 發出，只是騙徒來用 iOS 內建郵件的顯示漏洞，令收件人看到簡化的寄件人名稱，其實是假冒的「Apple Support」電郵地址寄出。加上，email 上的文字格式﹑Apple logo 也令人看似是官方寄來，所以當用戶收到這類 email 時，要小心留意以下三點：

↓↓↓點圖放大睇分辨真假官方 email 的方法↓↓↓

收到釣魚郵件的處理方法

如果大家真的收到釣魚 email 時，除了直接無視之後，其實可以把 email 轉寄回報到「reportphishing@apple.com」。Apple 會根據回報分辨釣魚 email 的手法和情況，從而改善有關的系統，令用家可以避免接收這類詐騙信息。

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