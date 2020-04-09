【復活節睇醫生】一文看清12間如常服務門診　必備App毋須呆等

實用教學
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【復活節睇醫生】一連4天復活節假期（4月10日至13日）若有需要看醫生如何是好？毋須擔心，醫管局多間門診（見內文）都會提供服務，亦有網上找醫生App，可網上預約不用在診所「呆等」，非常方便。

（資料圖片）

醫管局轄下其中12間普通科門診診所，將於復活節假期如常服務，港島、九龍及新界都有，求診人士可以電話預約診症時間。

↓↓↓ 12間復活節如常服務普通科門診診所 ↓↓↓

市民亦可致電或瀏覽下列熱線和網頁，查詢家庭醫生應診資料。

1. 基層醫療指南：按此

2. 香港醫學會網址：按此

3. 香港醫學會醫訊通熱線: 90000-222-322（4月10日至13日提供服務）

看醫生必備APP介紹

除了到醫管轄下的門診診所，其實大家也可以利用應用程式「FindDoc」，找尋就近或指定診所，而且部份可以網上預約，省卻到診所等候時間，十分實用。

「FindDoc」使用方法如下：（點小圖放大看）

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「FindDoc」應用程式：按此

另外再向大家推介一個到公立醫院看醫生的必備App「HA Go」，可透過「HA Go」隨時查詢覆診、病歷、過敏紀錄等，繳費更毋須再排長龍，詳細使用方法可看以下文章：

醫管局推HA Go App　約診更方便繳費免排隊．安裝使用教學

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