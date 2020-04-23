任天堂帳號盜用問題嚴重！自家員工都中招？四步檢查帳號安全

《動物之森》（動物森友會／Animal Crossing）加上疫情的關係，令全球的 Switch 玩家人數大增，不過這或成為不法之徙的目標。任天堂（Nintendo）早前已表示有部分帳號被駭入，更盜用帳號內的信用卡。近日，Eurogamer 亦公開了一份詳情的報告指出帳號被駭入的問題，更表示連任天堂員工的帳號都不幸被駭。想知自己的帳號有沒有被別人登入？可以透過以下方法檢查。

任天堂員工都失守？

Eurogamer 的報告指出，近日有多個任天堂帳號被人駭入，最嚴重的是帳號記錄了的信用卡資料被盜用。報告稱，黑客可能會盜用信用卡購買遊戲內的物品，或得到信用卡的資料在其他地方使用，而且很多玩家是不知道有人曾登入他們的帳號。因此，建議玩家要先檢查自己的任天堂帳號（Nintendo Account）的登入記錄，最直接了解帳戶有沒有被駭入。

Switch 玩家因《動物之森》﹑WFH 增加不少（林勇攝）

↓↓↓↓Nintendo Account 檢查登入記錄方法↓↓↓↓

信用卡兩步驗證

如果玩家的帳號沒有奇怪的登入記錄的話，也不要掉以輕心，官方也鼓勵玩家要設定「兩步驗證」（2 step Verification），減低信用卡被黑客成功盜用的風險。一般玩家在帳號使用信用卡支付時，只需輸入一組自設密碼。而設定「兩步驗證」後，輸入密碼的同時，要輸入手機 Google Authenticator app 的隨機 code，才能成功登入。透過「兩步驗證」，加強對信用卡資料的保障。

設定前要先在手機下載「Google Authenticator App」

↓↓↓↓Nintendo Account二步驗證設定流程↓↓↓↓

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資料來源：forbes