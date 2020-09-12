蘋果iPhone 12 系列推出在即，不過並非每一位朋友都準備第一時間上船換機。仍在使用舊 iPhone 的朋友，手機無位又唔想迫住換機，可以試試以下 5 招 iOS 隱藏秘技，幫你快速刪除不必要的檔案，清空手機空間，再戰一年先換機。

iPhone 已經使用一段時間，其實 iOS 系統就會慢慢累積不少不太須要的檔案，佔用手機空間。所以就算大家的 iPhone 已經無位，其實都可以試試以下 5 招 iOS 秘技，移除部分不必要的檔案，釋放空間繼續再戰。

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iPhone 12 將公布！Apple Event 今年蘋果秋季發布會即將在9月15日舉行，期望會有一大堆新產品推出。當中最令果迷期待的當然是 iPhone 12 吧！《香港01》科技玩物記者就為果迷們，集中整理十多個可信性較高的 iPhone 12 傳聞，想睇完整傳聞消息，快進入文章：Apple Event可能發布iPhone 12！售價、功能、機身設計流出預先睇