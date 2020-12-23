多位本地人氣插畫家都推出搞笑可愛的聖誕系列WhatsApp Sticker，陪大家過節，例如阿婆大麻成、口水仔、癲噹、柴狗君、LuLu the Piggy等。不過要怎樣先可以一次過找尋Sticker，一鍵下載整個系列呢？

下載WhatsApp Sticker有3個方法：

（1）WhatsApp官方下載，不過數量極少而且款式推出速度慢。

（2）經一些貼圖分享的私人群組，將Sticker「新增至我的最愛」儲存及使用，不過這類群組難以尋找！

（3）網站WhatSticker提供各式各樣的Sticker，給予網民免費一鍵下載全套Sticker使用。

不過iPhone的下載方法不同Android，而且令人意想不到！到底要如何一鍵下載貼圖？今年又有哪20款高質聖誕WhatsApp Sticker？

👇👇👇下載20款高質聖誕WhatsApp Sticker方法👇👇👇

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雖然今年聖誕節未能與一大班親友團聚見面，不過都可以將自己、朋友、家人的照片去製作一個專屬的Sticker，將自己的心意祝福直接傳遞出去！當然都可以用最心愛的人物，例如BLACKPINK的Lisa，自製一套Sticker系列！👇👇👇下圖教你自製聖誕WhatsApp Sticker方法👇👇👇

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同場加映：NETFLIX聖誕煲劇必知30個代碼 親子/喜劇全部有Code 附搜尋教學

Netflix的分類選單五花八門，不同的片種具有不一樣的代碼，所以只要在手機或者電腦輸入Netflix網址再加上代碼編號「http://www.netflix.com/browse/genre/（片種代碼）」就可輕鬆找出指定的片種！例如兒童音樂節目（片種代碼：52843），即是輸入Netflix網址「http://www.netflix.com/browse/genre/52843」，便可瀏覽到兒童音樂節目的分類頁面。

👇🏻👇🏻Netflix片種30個代碼（聖誕/兒童/音樂）【點圖放大睇】👇🏻👇🏻

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一年一度的聖誕節又來了！如果想窩在家中與家人愛人感受聖誕氣氛，不妨準備爆谷和熱朱古力一同觀看NETFLIX最新上架的５部聖誕影視作品，既有合家歡電影又有浪漫劇集，共渡一個「暖笠笠」的聖誕！

👇🏻👇🏻👇🏻５套聖誕片推介【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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以上只是部分Code！想知道更多介紹？請觀看完整全文：NETFLIX聖誕煲劇必知30個代碼 親子/喜劇全部有Code 附搜尋教學

同場加映：6大美圖App聖誕濾鏡比拼 美圖秀秀/B612未算最好用 這款最高質

臨近年尾，女生們開始重新整理手機內的App。縱使看過多少推介美圖App的文章，可是哪一個才是自己的菜，還是見人見智，要比較一下吧！Snow、Ulike、美圖秀秀、B612、美顏相機、黃油相機都是女生最常用的美圖App，今年他們爭相推出聖誕濾鏡，到底哪個Filter最合你心意？

👇🏻👇🏻6個美圖App比拼，哪個聖誕Filter最多最高質？【點撃看】👇🏻👇🏻

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以上只是部分比較！想知道更多？請觀看完整全文：6大美圖App聖誕濾鏡比拼 美圖秀秀/B612未算最好用 這款最高質