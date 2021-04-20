撰文： 林庭渟 最後更新日期： 2021-04-20 16:13

IG Story可以播歌？雖然香港區Instagram尚未支援官方的 Instagram Music 功能，不過要將音樂加到限時動態，不是不可能！真心推介以下2個免費App，簡單幾步就加到Billie Eilish的《Bad Guy》、Lady Gaga的《Shallow》等音樂，即時美化Story！

InShot和Storybeat 兩個App同樣支援Android、iOS，內置多首歌曲，還有加入其他音樂功能！有效針對IG，製作出限時動態影片，對於日日出Story的朋友，相當好用！還有哪些歌曲可以加入？👇👇👇👇IG Story新增音樂2大App推介【點圖放大】👇👇👇👇

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同場加映：Apple Music收聽歌曲一鍵分享到IG 借歌分享心情 附iOS捷徑腳本

電影《狂舞派3》上映後，主題曲《歡迎嚟到呢座城市》立即爆紅，各位iPhone用家都可以在Apple Music收聽！iPhone用家們不妨利用以下3種iOS捷徑，將過去一星期聽過Apple Music的靚歌合集分享到Instagram，或者是經常收聽的4首心水歌，當然都可以是目前播放的好歌吧！快點跟著步驟做吧！

👇👇iOS 捷徑Apple Music心水歌分享教學👇👇

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如果想分享目前播放的歌，大家要先按入「音樂轉發到 IG」取得腳本！快點跟著步驟做吧！👇👇取完iOS 捷徑腳本，繼續分享Apple Music心水歌👇👇

想知更多內容？即睇全文：Apple Music收聽歌曲一鍵分享到IG 借歌分享心情 附iOS捷徑腳本

同場加映：iOS14.5｜Siri聽歌一鍵開Spotify iPhone轉預設音樂播放App教學

更新 iOS 14.5 後，終於都可以更改預設音樂播放的程式，叫 Siri 播歌時，不會再局限使用 Apple Music。

👇👇iOS 14.5 更改預設音樂播放程式教學 5步設定Siri用Spotify搵歌播歌👇👇

想知更多內容？即睇全文：iOS14.5｜Siri聽歌一鍵開Spotify iPhone轉預設音樂播放App教學

市面上眾多個播歌 App 如 Spotify﹑Apple Music﹑YouTube Music 等，都有各自可取的地方和用戶群，但如果呼叫 Siri 播歌時，原先預設使用 Apple Music 尋找和播放，局限了用家想使用這功能，就要訂閱 Apple Music。特別是正使用 HomePod 和 HomePod mini 的用家，透過 Siri 播歌的機會就更多，iOS 14.5 的新功能就更便利。

相關圖輯：在一般情況下，各位用戶的 iPhone 都只會接收到 iOS 系統的正式版本更新；如果想要「嘗鮮」、為手機裝上測試版本的話，就首先要用以下步驟加入 Apple 的用戶測試計畫👇👇👇

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同場加映：鬼滅之刃劇場版入場前必學 教你iOS14自訂炎柱主題、美化iPhone

iPhone更新為iOS 14後，只要編輯主畫面加入美美的Widget小工具，就能輕易美化變成鬼滅之刃主題。記者今次試用炎柱圖片，設定為主畫面及鎖定畫面的桌布。有試過編輯主畫面的朋友，或許曾經遇到這些問題，例如移動Apps位置到另一頁面的時候，就會令其他Apps排版移位，之後整個排版都會很凌亂。

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻必學3招主畫面排版秘技【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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想要一個鬼滅主畫面，不在乎是更改一下Apps圖標變成鬼殺隊人物，製作一個禰豆子時鐘、鬼滅之刃人物併圖Widget等等。不過要用哪些Apps，而且要怎樣的步驟先可以完美展示鬼滅之刃的精髓？

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻7個Widget App鬼滅主畫面【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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想知道尚有哪些神技？請觀看完整全文：鬼滅之刃劇場版入場前必學 教你iOS14自訂炎柱主題、美化iPhone

同場加映：iOS 14必學自訂充電音效 iPhone叉電即播甜蜜錄音女生可宣示主權

👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻個性化充電提示聲教學【點圖放大睇】👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

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想知更多內容？即睇全文：iOS 14必學自訂充電音效 iPhone叉電即播甜蜜錄音女生可宣示主權