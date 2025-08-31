音箱功率迷思大破解！別只看PMPO　這情況下RMS夠大音質也未必好

我們在選購音箱時，經常可以看到RMS功率這個參數。它到底是什麼意思？對聲音有哪些音響？選多大RMS功率合適？今天就一次給大家講清楚。



1. 什麼是RMS功率

首先，RMS功率是指音箱在規定的時間內（通常是一小時），能夠連續輸出的最大功率，並且不會造成失真或損壞。它是一個衡量音箱功率的重要指標，代表了音箱實際的驅動能力。

2. RMS功率與PMPO功率的區別

除了RMS功率之外，還有PMPO功率。PMPO功率是指音箱在瞬間所能承受的最大功率，但它並非音箱能夠持續輸出的功率。通常情況下，PMPO功率是RMS功率的8倍左右（甚至10倍以上）。

因此，PMPO功率數值雖然看似很高，但實際上並不能持續輸出，它只是一種理論峰值功率參考，並不能作為評判音箱實際性能表現的主要依據。

然而，商家通常會在產品電商詳情頁標註音箱的PMPO功率，因為它的數值更大，更能吸引消費者的注意力。但實際上，PMPO功率的參考價值並不大，因為音箱在實際使用中，根本不可能持續輸出PMPO功率。

3. 如何選擇音箱的功率

在選購音箱時，應以RMS功率為準。一般來說，客廳使用的音箱，RMS功率在20-100瓦之間即可。如果房間面積較大，或者需要經常播放高音量的音樂，則可以選擇更大功率的音箱。

以下是一些選擇音箱功率的建議：

房間面積20平米以下，推薦RMS功率：20-50瓦

房間面積20-40平米，推薦RMS功率：50-80瓦

房間面積40平米以上，推薦RMS功率：80瓦以上



4. 房間狀況

地毯、窗簾等會吸收部分聲能，房間越密閉越需要更高的功率。反之，如果是硬質地面、光滑牆面，則功率需求可以適當降低。

5. 關於RMS功率的誤解

「RMS功率越大，音箱的音質越好」這並非完全正確。音箱的音質不僅取決於RMS功率，還取決於音箱的發聲單元規格、頻響範圍、失真度、信噪比等指標。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】