噴墨vs鐳射打印機選購指南　彩色需求與成本差異一文看清

說到選購打印機，相信大家都會有一個問題，那就是噴墨和鐳射究竟該如何選擇？面對這樣的問題，有些朋友可能會說選擇一款噴墨打印機，而又有些朋友則會說選擇鐳射打印機會更加合適。



當然只有了解鐳射打印機和噴墨打印機的區別後才能做出判斷，要知道大多數消費者對於打印機產品的認知程度並不高，相比於手機、電腦等電子設備對於打印機的了解非常有限。所以我們首先就要了解下鐳射打印機和噴墨打印機的區別，這樣才能有助於家庭用戶的選擇。

區別究竟在哪？

首先我們來說說什麼是鐳射打印機，一般來說鐳射打印類產品可大致分為黑白鐳射打印機和彩色鐳射打印機，兩者之間最大的區別就在於前者只能輸出黑白文檔，而後者則可以輸出彩色的文檔。但是在價格上彩色鐳射打印機售價動輒千元以上，打印成本相比於黑白鐳射打印機也較為昂貴。

EPSON打印機（中關村在線提供）

當然，鐳射打印機其最大的特點就是經久耐用，並且維護的成本較低，所以一直都備受家庭用戶的青睞，而入門級鐳射打印機產品對於家庭來說也是個不錯的選擇。從打印原理上來看，鐳射打印機主要是通過墨粉在紙張上加熱定影來實現打印的。而打印機的分辨率和打印的速度也是挑選鐳射類打印產品的重要依據。

下面我們再來看看噴墨打印機產品，和鐳射類打印產品不同的是噴墨打印機是以精準噴射 墨滴來實現打印的。而墨滴的大小、打印速度以及着墨點的大小就是挑選噴墨打印機重要的依據。

一般提到噴墨類打印產品，最先想到的就是可以打印彩色文檔。的確如果說有彩色打印的需求，那麼不妨選擇一款噴墨類打印產品，可以為用戶帶來不錯的色彩體驗。

綜合來看，鐳射類打印產品優點就是輸出速度快，穩定性高。而噴墨打印類產品更適合打印彩色文檔，並且打印成本相比於鐳射打印類產品也更低一些。

這些用戶更適合噴墨打印機

如果平時有彩色打印的需求，那麼建議大家選擇一款噴墨類打印產品，相比於彩色鐳射打印產品而言噴墨類打印產品打印成本更加便宜。

在近年來很多廠商都推出了自家的原廠連續供墨打印產品，最大的特點就是印量足夠大，為用戶徹底解決了打印機產品購買後使用成本居高不下的問題。如果平時有彩色打印的需求，那麼建議大家選擇一款噴墨類打印產品，相比於彩色鐳射打印產品而言噴墨類打印產品打印成本更加便宜。

噴墨打印機「Canon」 Pixma G3770（Canon）

因此對於有經常打印照片需求的家庭用戶來說，選擇原廠連續供墨的噴墨打印機產品確實是個不錯的選擇，其最大的特點就是印量足夠大同時成本足夠低。值得注意的是噴墨打印產品在長期不使用會提升堵頭的概率，建議保持打印機通電且使用頻率保持在每周一次。

這些用戶更適合鐳射打印機

前面我們提到過從打印成本方面來考慮彩色鐳射的打印成本要比彩色噴墨的打印成本高一些，所以說如果沒有彩色打印的需求，那麼更建議選擇一款黑白鐳射打印機產品。

Epson 黑白雙面 鐳射打印機 （Epson）

同時在穩定性方面鐳射類打印產品也更有優勢，即使長時間不使用也不用擔心打印頭出現堵頭的問題，這一點對於家庭用戶來說十分友好，畢竟有些家庭用戶的打印頻率並不高。如果預算充足的話建議大家選擇多功能一體機產品，相比於單功能的打印產品來說不僅能進行打印，還能夠進行複印和掃描操作，為不同需求的家庭用戶提供了便捷。

寫在最後

綜合來看，其實對於家庭用戶來說，到底是選鐳射還是選噴墨，這個答案也許並不是唯一的。如果說平時有打印彩色文檔的需求，那麼可以選擇原廠連供類的噴墨打印產品，畢竟印量夠大成本夠低。

如果說沒有彩色打印的需求，並且希望打印機產品能夠經久耐用，那麼不妨看看黑白鐳射類打印產品，會是個不錯的選擇。所以說，到底是選鐳射還是選噴墨要從自身的實際需求出發來考慮。

