Windows 11四大新功能解析　秒出搜索結果　即時字幕翻譯

在PC行業，AI技術除了向硬件層面邁進之外，其實已經逐步落地到軟件、深入到系統層面。就比如微軟即將為新版Windows 11系統帶來的四大全新功能特性，就是基於AI技術對系統操控方面的一次革命性進化。這些新功能使得Windows 11系統在搜索、生產力應用等方面獲得優化，從而為用戶帶來了更加出色的體驗。



接下來我們一起看看，這些新功能到底為Windows 11系統帶來了怎樣的改變？

在Windows 11未來的版本更新中，Recall「回顧」、Live Caption「帶翻譯功能的即時字幕」、Advance Search「增強搜索」以及Click to Do「單擊以執行」，四大新特性，將成為Windows 11系統真正邁入AI時代的標誌。

「回顧」是新版Windows 11的重磅功能，它允許用戶使用自然語言指令輕鬆回憶和找尋此前在PC上看過的各類應用內容，無需在不同應用裏逐個查找。

該功能通過高頻次系統截圖的形式打通了不同應用的歷史記錄，同時藉助英特爾、AMD處理器的NPU完成後台對截圖內包含的應用訊息、文字訊息和圖像訊息的分析，從而構建每台設備專屬的使用記錄時間線，用戶可以隨時回溯或通過自然語言查找符合的記錄。

比如筆者直接模糊搜索一個關鍵詞，可以看到過去一段時間裏所有跟這一關鍵詞有關的內容都會呈現在「回顧」界面，查找起來非常方便。

「回顧」界面（中關村在線提供）

模糊搜索一個關鍵詞，可以看到一段時間裏有關的內容。（中關村在線提供）

另外大家也不用擔心隱私安全問題。因為「回顧」功能會藉助Windows Hello人臉/指紋驗證+Bitlocker磁盤加密實現雙重防護，每次編輯和查看記錄操作都確保是本人，所有記錄在本地的文件都會通過加密防止被惡意竊取。「回顧」還能對抓取的應用範圍、存儲大小、記錄時間等設定做嚴格篩選。

「回顧」功能會藉助Windows Hello人臉/指紋驗證+Bitlocker磁盤加密實現雙重防護，每次編輯和查看記錄操作都確保是本人，所有記錄在本地的文件都會通過加密防止被惡意竊取。（中關村在線提供）

另外，如果是企業IT運維人員的話，可以進一步對「回顧」功能進行更為嚴苛的限制。甚至可以直接關閉這項功能。或者關閉磁盤加密或Windows Hello的任意一個選項也可以直接禁用「回顧」功能，從而減少數據和隱私安全造成的泄密問題。

Live Caption「帶翻譯功能的即時字幕」可以說是將不少商務用戶最迫切的即時翻譯功能直接集成到了系統層面，它會調用英特爾、AMD處理器的NPU進行本地計算，支援將40多個國家的語言即時翻譯為英文，以及將20多個國家的語言即時翻譯成中文，而且因為是直接集成在系統層面的功能，所以即便在離線狀態下也能正常使用。

如果像筆者這樣經常參加跨國會議，經常去國外出差的話，不需要藉助第三方付費軟件，即可實現簡單的即時翻譯轉錄。另外在觀看外語視頻時，也可以進行即時翻譯，非常方便。

不需要藉助第三方付費軟件，即可實現簡單的即時翻譯轉錄。（中關村在線提供）

在觀看外語視頻時，也可以進行即時翻譯。（中關村在線提供）

Advance search「增強搜索」則是強化了搜索效率。以往搜索文件只能靠文件名和擴展名進行檢索，速度慢，還容易因記憶偏差而無法直接搜索到。

「增強搜索」功能則是通過本地AI大模型的幫助，對本地文件進行識別和分析，通過文件內包含的圖像、文字等特徵來實現自然語言指令的快速搜索。比如筆者模糊搜索一個「飛機」的關鍵詞，很快就可以得到與飛機相關的文件搜索結果。

模糊搜索一個關鍵詞，很快就可以得到相關的文件搜索結果。（中關村在線提供）

而且即便文件名裏不直接包含「飛機」這個關鍵詞，也同樣可以通過圖片、文字特徵被呈現在搜索結果中。

文件名裏不直接包含關鍵詞，也可以通過圖片、文字特徵被呈現在搜索結果中。（中關村在線提供）

而對比一下傳統搜索，可以看到搜索非常緩慢（GIF錄製速度3倍），最終搜索時間超過1分40秒都還沒有出結果，筆者只能先放棄了。

傳統搜索方式非常緩慢（中關村在線提供）

Windows 11的這項新功能打通了Windows系統設置、Windows文件管理，並且能夠聯動OneDrive雲端存儲的文件搜索，讓搜索變得更加簡單高效。

聯動OneDrive雲端存儲的文件搜索（中關村在線提供）

Click to Do「單擊以執行」同樣也是一項非常強大的新功能。簡單來說它就是PC版的「一鍵識屏」。用戶通過Windows+鼠標左鍵的組合，在系統任意界面下滑動，或觸屏設備從屏幕右側邊緣向左滑動即可喚醒「單擊以執行」功能，並且會立刻對當前屏幕內容進行分析拆解，如果當前內容包含文字，用戶就可以直接進行文字編輯、保存；而如果包含郵箱或聯繫人，則可以快速執行發郵件等快捷操作。如果包含圖片內容的話，則可以快速對其進行二次編輯，例如去背景、調色等。

「單擊以執行」簡單來說就是PC版的「一鍵識屏」（中關村在線提供）

同時，該功能可以與「回顧」聯動，在「回顧」中對時間線上的某段記錄進行「單擊以執行」的AI分析和拆解操作，打破了以往Windows系統不同文件用不同應用打開之後，才能再進行編輯或保存的固定模式，這也意味着AI可以在安全的前提下訪問整個系統的任意界面。

根據筆者的實際體驗，Windows 11這四大新特性都具有非常不錯的實用價值，並非是那種為了創新而創新的雞肋功能。尤其是對於商務辦公用戶來說，無論是回顧、增強搜索，還是單擊以執行、帶翻譯功能的即時字幕，都是極為實用的功能，且能夠解決很多系統層面以往的核心用戶痛點。

這四大功能的更新，就像此前Windows 11截圖功能中加入錄屏一樣，將為相當多的生產力用戶帶來便利。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】