照片解析度太低？這款AI神器免費放大400%　連這類相片格式也對應

ImgUpscaler是一個以AI技術輕鬆增強、放大圖片解析度的免費工具，最多可將圖片放大至400%，保留原始的圖片細節，用以解決解析度太低等問題。



這項服務操作流程很簡單，只需要上傳圖片、選擇要放大的倍率後就會即時處理，下載圖片前可透過比較方式查看圖片前後細節差異，整個流程都不需要註冊帳戶。

使用建議與注意事項

雖然說ImgUpscaler讓使用者可以快速放大圖片、強化細節，操作流程幾乎沒什麼難度，但不一定適合所有類型的照片，畢竟這是使用AI進行重新繪製，可能會讓編輯後的圖片發生一些變化，因此最好的方法還是直接去測試不同的圖片放大工具，檢查放大後的圖片是否與自己期待相符。

網路上的圖片放大工具選擇還不少，當效果不如預期也可試著更換其他工具再試試看。

網路上的圖片放大工具選擇還不少，當效果不如預期也可試著更換其他工具再試試看。（ImgUpscaler）

ImgUpscaler除了放大圖片、提高解析度和相片細節，亦可處理老照片，為黑白或泛黃相片重新上色，移除相片中不必要的物件等等，基本上目前AI能做得到的在ImgUpscaler也都可以做到，不過要注意的是當伺服器負載過高時，會要求使用者付費升級Pro方案來繼續使用相關功能。

ImgUpscaler使用效果對比圖▼▼▼

網站資訊

網站名稱：ImgUpscaler

網站鏈結：https://imgupscaler.ai/zh-TW/



使用教學

1. 上傳圖片與選擇語言

開啟ImgUpscaler後從網站左下角切換語言，有繁體中文界面可選。

接著從首頁找到「圖片放大器」工具，上傳要放大的圖片或直接貼上圖片網址，單次最多可處理三張，支援常見的圖片格式包括PNG、JPG、HEIC，如果想直接測試相關功能，在下方也提供四張範例圖片可直接帶入使用。

上傳要放大的圖片或直接貼上圖片網址，單次最多可處理三張，支援常見的圖片格式包括PNG、JPG、HEIC。（ImgUpscaler）

2. 選擇放大倍率與比較效果

編輯器上方會顯示圖片解析度，從右上角切換4K、8K或16K放大倍率，拖曳中線比較處理前後差異。

編輯器上方會顯示圖片解析度，從右上角切換4K、8K或16K放大倍率，拖曳中線比較處理前後差異。（免費資源網絡社群）

3. 下載處理後的圖片

最後點選右上角「下載」即可將放大後的圖片保存。

最後點選右上角「下載」即可將放大後的圖片保存。（免費資源網絡社群）

ImgUpscaler的操作真的很直覺，免註冊這點也很方便，特別適合臨時有圖片放大需求的人。

如果你常需要處理低解析度照片，這類AI工具真的能大幅提升效率與成果。不過，還是建議多比較幾款不同工具，找到最適合自己的選擇——尤其是在要求畫質極致還原時，每款AI演算法的效果都略有差異，直接實測最準確。

延伸閱讀：免費無限制AI圖片生成器 4步驟輕鬆完成 不用註冊高效更可商用（點擊鏈結看全文）

+ 7

【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】