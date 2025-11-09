IG Reels新功能一動作可放大字幕！側邊圖示消失享受真正全螢幕

當今短影音盛行，與過去長影音可選擇多種播放格式不同，短影音多以手機直式全螢幕呈現為主，因此通常影片的標題、說明文字，以及按讚、留言、分享等側邊欄圖示皆會一併置入於畫面中，將影響觀賞體驗。



不過，Instagram近日悄悄更新了一項功能，讓用戶可以選擇以全螢幕方式觀看Reels，畫面中不再出現干擾元素，帶來更簡潔的介面。

步驟 1：IG Reels在預設情況下，播放影片時一旁會有許多功能鍵及資訊列，將可能遮蓋到畫面。

步驟 2：這時只要透過放大手勢即可全螢幕播放，再用縮小手勢或點右下角圖示則可恢復預設狀態。

步驟 3：在滿版的狀態下，一樣可以拖移底下的影片進度列選擇要觀看的片段。

步驟 4：全螢幕播放一樣可以滑動看下一支影片，但跳轉到新影片時一旁的功能鍵就都會再度出現。



【本文獲「T客邦」授權轉載。】