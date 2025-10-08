IG告別照片時代！挑戰TikTok壟斷　全面轉型擁抱Reels+私訊戰略？

全球社群巨頭Instagram近日達成新的里程碑，每月活躍用戶數正式衝破30億大關，母公司Meta也同步宣佈重大策略，將重點從傳統的照片動態消息轉向以短視頻Reels和私訊（DM）為中心的兩大核心功能。



Instagram負責人亞當·莫塞裏（Adam Mosseri）在貼文中坦言，用戶使用習慣早已改變，App的成長幾乎完全來自於私訊、Reels和演算法推薦的內容。

Instagram負責人在自己IG上坦言App的成長幾乎完全來自於私訊、Reels和演算法推薦的內容。（IG@mosseri）

數據顯示，私訊已成為用戶在Instagram分享內容最常用的功能，而用戶超過50%的時間都花在觀看Reels上，且大多數短影音都是由演算法推薦，而非來自於用戶追蹤的帳號。為此，Instagram正著手調整主頁面的導覽欄，讓私訊與Reels的入口更突出且容易點擊。

莫塞裏強調，雖然人們過去對Instagram的印象停留在「方形照片的動態消息」，如今用戶輪廓已翻轉，打開App第一件事多半是看Reels、私訊朋友互傳有趣影片，甚至連自己和朋友也不太發文了。

劍指TikTok！Instagram衝刺短影音軍備賽，強攻影音市場

Instagram此次戰略調整的核心，正是為了更有效率地與全球短影音龍頭TikTok展開競爭。莫塞裏將TikTok視為「最關注」的頭號對手，並規劃了一系列重大功能更新。

其中最引人注目的是，從今年10月開始，Instagram將在印度和韓國等市場進行測試，讓用戶在開啟App時，預設直接進入Reels頁面，而非傳統的照片動態消息。

如果這項測試獲得正面回饋，未來可能會推廣到其他市場。特別是對於全球人口第一大國的印度，由於該國目前仍禁用TikTok，這為Instagram提供了極為有力的擴張機會。莫塞裏強調，即使未來TikTok有機會重返印度，Instagram也要確保在此重要市場不被輕易取代。

此外，Instagram近期發布了首個專門為iPad設計的App，同樣採用了預設開啟Reels的設計，凸顯其全面擁抱短影音的決心。

想看什麼自己來！未來將賦予用戶演算法控制權

除了短影音的大舉擴張，Instagram也開始著重於最佳化用戶在Reels上的內容體驗，未來將新增一項新功能，允許用戶主動選擇他們希望在Reels中更常看到的主題(Topics)。

用戶可以在設定中輸入他們的興趣愛好，例如「芝伊卡哇」或「日本旅遊」等直接操控演算法，讓推薦內容更精準。

Reels將添一項新功能，允許他們自己決定算法推介的內容（pexels.com）

這個功能的靈感，來自執行團隊注意到許多用戶會在貼文中寫下「親愛的演算法(Dear Algorithm)」，來表達他們想看的內容。

這項更明確的興趣選擇機制，是受益於AI的進步。Meta的大型語言模型在影片內容識別和標註方面更加精確，過往需要人工審查或監督的大部分影片分類工作，現在都可以自動完成，讓內容推薦能從過去被動的「猜測」轉變為主動的「設定」。

陷反壟斷訴訟陰影，Meta恐遭強制分割Instagram

然而，在App介面和策略全面轉型的同時，另一方面，Instagram的前景仍籠罩在美國聯邦貿易委員會(FTC)的反壟斷訴訟陰影之下，FTC指控Meta違反社會媒體市場壟斷法，若判決不利，最嚴重可能命令Meta出售或剝離Instagram。預計將在今年稍晚或2026年初做出裁決。

