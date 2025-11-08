Canva背景移除工具要收費？一招教你免費使用　可惜仍有這限制

許多人都會用Canva製作簡報、文宣或社群貼文，但若不是重度使用者，通常不會特別訂閱付費版。



不過想要使用Canva的「背景移除工具」時，就會發現需要付費才能開啟，而去背又是設計中常見的需求。

然而，其實只要透過Canva的「應用程式」，便能找到免費的去背工具，省去尋找外部軟體再匯入的麻煩。

步驟1：在Canva中點擊圖片，上方會看到編輯選項「背景移除工具」一旁有個皇冠，表示是付費功能。

步驟2：點進去會直接跳轉到試用Canva Pro的頁面。

步驟3：這時可以到側邊欄找到「應用程式」，並搜尋「background」。

步驟4：接著找到「Background Cleaner」工具。

步驟5：點擊「Erase background」即可開始去背；不過要注意，每日的使用上限為10次。

步驟6：完成後，編輯區的圖片便會自動轉成去背的樣式了。



