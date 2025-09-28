PotPlayer能聽懂外語片？免費AI字幕生成及即時翻譯　睇片無障礙

你的電腦裡是否珍藏了一批沒有字幕的外語影片，像是早期的影集或經典動畫？現在，免費影音播放器PotPlayer已內建OpenAI的Whisper語音轉文字模型，能即時將影片內的對話轉為字幕，且支援多種語言辨識，準確度高，特別適合處理英文、日文等非母語內容。



只需開啟影片，PotPlayer即可邊播放邊生成字幕，大幅提升理解度與觀影體驗。除了即時字幕功能，PotPlayer還整合Google、微軟、DeepL等翻譯服務，無論是想學外語還是重溫舊劇，PotPlayer所提供的免費AI字幕與翻譯解決方案，都是降低語言門檻的好幫手。

步驟1：首先到PotPlayer官網下載最新播放器軟體並安裝

PotPlayer官網畫面（potplayer.daum.net）

步驟2：開啟影片檔後，在畫面上按右鍵選擇「字幕」、「生成有聲字幕」、「生成有聲字幕……」

下載完成後播放視頻，在畫面點擊右鍵選擇圖內的選項（T客邦提供）

步驟3：轉換引擎選單提供多種版本，選擇「建議」的引擎

轉換引擎選擇建議的版本即可（T客邦提供）

步驟4：按「下載」按鈕，選擇「是」等待下載完成。

選擇完引擎後點擊下載，在彈出的窗口點擊「是」（T客邦提供）

步驟5：模型預設為「tiny」，差異在參數數量的多寡，若是英文影片可以選擇後綴「.en」的模型。

模型預設為「tiny」，若是英文影片可以選擇後綴「.en」的模型（T客邦提供）

步驟6：字幕生成有兩種方式，一種是可以在播放影片的同時，即時自動生成。

選擇此選項即可以自動在播放視頻中生成字母（T客邦提供）

步驟7：另一種是按下前一步驟的「開始」按鈕，便會針對目前播放的影片生成完整字幕

或者在紅框位置點擊開始也可在播放視頻前生成字幕（T客邦提供）

步驟8：設定完後回到影片播放，便會顯示生成的原文字幕

可以看到原生英文的影片下面加上了英文字幕（T客邦提供）

步驟9：同樣在畫面上按右鍵，選擇「字幕」、「即時字幕翻譯」、「即時字幕翻譯設定……」

跟住右鍵點擊上述紅框選項（T客邦提供）

步驟10：使用條件可選「一律使用」，並可選擇是否要同時顯示雙語字幕

第9步之後可如圖操作選擇是否要顯示雙語字幕（techbang.com）

步驟11：翻譯引擎則提供Google翻譯、DeepL等多種選擇，記得將目標語言設為「繁體中文」

翻譯引擎提供Google翻譯等多種選擇和目標語言（T客邦提供）

步驟12：完成設定後可即時觀看影片。也可支援即時字幕以及自動翻譯

所有設置完成後即可為影片貼上雙語字幕（T客邦提供）

【本文獲「T客邦」授權轉載。】