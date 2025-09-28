PotPlayer能聽懂外語片？免費AI字幕生成及即時翻譯 睇片無障礙
你的電腦裡是否珍藏了一批沒有字幕的外語影片，像是早期的影集或經典動畫？現在，免費影音播放器PotPlayer已內建OpenAI的Whisper語音轉文字模型，能即時將影片內的對話轉為字幕，且支援多種語言辨識，準確度高，特別適合處理英文、日文等非母語內容。
只需開啟影片，PotPlayer即可邊播放邊生成字幕，大幅提升理解度與觀影體驗。除了即時字幕功能，PotPlayer還整合Google、微軟、DeepL等翻譯服務，無論是想學外語還是重溫舊劇，PotPlayer所提供的免費AI字幕與翻譯解決方案，都是降低語言門檻的好幫手。
步驟1：首先到PotPlayer官網下載最新播放器軟體並安裝
步驟2：開啟影片檔後，在畫面上按右鍵選擇「字幕」、「生成有聲字幕」、「生成有聲字幕……」
步驟3：轉換引擎選單提供多種版本，選擇「建議」的引擎
步驟4：按「下載」按鈕，選擇「是」等待下載完成。
步驟5：模型預設為「tiny」，差異在參數數量的多寡，若是英文影片可以選擇後綴「.en」的模型。
步驟6：字幕生成有兩種方式，一種是可以在播放影片的同時，即時自動生成。
步驟7：另一種是按下前一步驟的「開始」按鈕，便會針對目前播放的影片生成完整字幕
步驟8：設定完後回到影片播放，便會顯示生成的原文字幕
步驟9：同樣在畫面上按右鍵，選擇「字幕」、「即時字幕翻譯」、「即時字幕翻譯設定……」
步驟10：使用條件可選「一律使用」，並可選擇是否要同時顯示雙語字幕
步驟11：翻譯引擎則提供Google翻譯、DeepL等多種選擇，記得將目標語言設為「繁體中文」
步驟12：完成設定後可即時觀看影片。也可支援即時字幕以及自動翻譯
