手提電腦變慢不是中毒！Windows 11卡頓元兇是它？一招設定救回

大家有沒有這樣的經歷，那就是筆記型電腦（手提電腦）在剛到手的時候，用起來的速度比較快，但時間一長，就能感覺到筆電變慢了。



而且這種變慢並不是卡頓，而是打開很多軟件都會慢一點，特別是大型軟件，明顯與剛開始時的打開速度有一定差距。如果你也有這種感覺，我可以清楚的告訴你，你的感覺是對的。

很多朋友會將這種情況歸結於Windows系統，認為Windows系統長時間使用之後，都會變慢變卡。而且重啟是沒有用的，它會一直保持這種狀態，直到重置或者重裝系統。

可能是這個原因，但大概率可能是記憶體的問題。

使用Windows 11的朋友可能發現，Windows 11系統對於記憶體的需求量明顯更大，顯著高於Windows 10。如果你手邊有兩台筆記型電腦，一台安裝了Windows 10，一台安裝了Windows 11，就算開機之後什麼也不做，Windows 11的DRAM佔用要比Windows 10高。

較高的記憶體佔用就導致一個問題，那就是Windows 11的默認虛擬記憶體大小往往會更大一些。特別是目前筆電主流記憶體容量為16GB，開機就佔用7GB左右，再開瀏覽器和幾個軟件，記憶體佔用就來到10GB以上，如果再開像PS這樣的軟件，那16GB記憶體大概率會用到90%以上。這時候系統就是根據軟件提交的記憶體需求量，以及真實的記憶體使用情況，調高虛擬記憶體的大小。

當打開較多軟件的時候，系統可能會調用虛擬記憶體，這時候你就會感覺但系統會明顯變慢，雖然不卡，但開啟程序的速度不如以前了。

有沒有解決方法？最直接的解決方法就是跨過16GB記憶體，直接選購32GB記憶體機型。而且從目前的情況來看，16GB記憶體可能沒過幾年就會成為瓶頸，選購32GB機型是比較明智的。對於已有筆電並支持記憶體升級的用戶而言，可以記憶體升級到32GB。

當然，現階段記憶體的價格實在是太離譜，如果手上的筆電只有16GB，或者板載記憶體，根本沒法升級，也有一個方法提高系統的響應速度，那就是手動縮小虛擬記憶體的大小。

不過並不建議大家自行設置虛擬記憶體大小，特別是經常需要用到PS這類工作軟件，一旦記憶體使用量超過了物理記憶體+虛擬記憶體，系統可能會假死，軟件也會崩潰。如果你需要做一些和工作相關的操作，最好不用隨便設置虛擬記憶體。而且這種做法只是權宜之計，並不能完全解決問題，切記。以下操作大家可以了解一下。

具體的操作非常簡單，只需要打開設置，點擊系統——系統訊息——系統高級設置，在彈出的頁面中點擊性能部分的設置，切換高級選項卡，點擊下方的更改，就可以調節虛擬記憶體的大小。

將上方的自動管理的勾選去掉，然後點擊中間的自定義大小，其中初始大小可以填16，最大值可以根據下方的推薦值填寫。我手上這枱筆電的推薦值為2902MB，但實際的虛擬記憶體大小為9728MB，明顯比推薦值更大。填上之後，點擊下方的確定。此時會提示重啟才能生效，然後點擊重啟，這樣設置就可以了。

為什麼不直接關閉虛擬記憶體呢？虛擬記憶體是必須要打開的，而且容量不能為0。很多軟件依賴虛擬記憶體，特別是一些專業軟件。另外，物理記憶體不夠用的時候，虛擬記憶體能夠保證程序不會崩潰，所以建議一直開啟。

如果你也遇到系統變慢的情況，可以考慮看看是不是虛擬記憶體的問題，可以嘗試降低虛擬記憶體的大小。如果你經常使用大型軟件的話，還是建議讓系統自動管理虛擬記憶體大小，避免出現軟件崩潰的情況。最佳的解決方法自然還是加大記憶體容量，當然這也僅適合手頭寬裕，或者手上的筆電支持記憶體升級的用戶。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】