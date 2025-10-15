Wi-Fi 8時代即將來臨！逆天黑科技不拼速度拼穩定　告別延遲掉線

Wi-Fi 7還沒普及，Wi-Fi 8就要來了！



TP-Link宣佈，已經成功完成了第一次Wi-Fi 8硬件測試實驗，使用的是一款原型設備。

Wi-Fi 8首次實驗成功（Canva；01製圖）

此次測試驗證了Wi-Fi 8的信標（beacon）和數據吞吐量，標誌着「Wi-Fi 8發展歷程中的關鍵里程碑」。TP-Link沒有透露更多細節，包括具體硬件，只是說這是一次合作，基於「行業聯合夥伴關係」。

目前，博通、高通、Intel、聯發科、美滿電子等企業都在積極為Wi-Fi 8作準備。

考慮到TP-Link與高通一向關係密切，曾為其供應Wi-Fi 7產品，而高通不久前剛展望過Wi-Fi 8，因此有理由相信高通大概率會參與其中。

Wi-Fi 8的主要目標不是進一步提升網速，最高速率還是46Gbps，繼續使用2.4/5/6GHz三個頻段、4096-QAM信號機制、320MHz信道帶寬。

Wi-Fi 8將會着眼於大力改善整體可靠性與體驗，也就是所謂的「超高可靠性」(UHR)。

它將優先保障在複雜環境下，提供可靠的性能表現，即便在高擁塞、易受干擾、移動性強的環境中，也能提供穩定、低時延、近乎無損的連接體驗，號稱從「無線性能時代」跨越到「無限可靠性時代」。

IEEE組織宣稱，Wi-Fi 8將帶來「三個25％」：

－ 在複雜信號環境下吞吐量提升至少25％。

－ 延遲分佈第95百分位處的延遲降低25％。

為此，Wi-Fi 8設計了諸多全新功能，包括無縫漫遊、邊緣覆蓋可靠性、密集部署下的更智能的協調、優化的設備內共存性、更智能的能耗管理，等等。

聯發科的一份白皮書透露，為了改善Wi-Fi 8的使用體驗，提出了四項新技術，分別是協同空間複用（Co-SR）、協同波束成形（Co-BF）、動態子信道操作（DSO）、增強型調製編碼機制（MCS）。

其中，Co-SR可以通過監測功率水平，實現設備間的最優信號強度；DSO能為設備分配子信道，使吞吐量提升最高80％。

Wi-Fi 8標準編號802.11bn，早在2022年7月就啟動了相關研究，2024年9月完成了0.1版本初稿，最近就會搞定1.0版本初稿，計劃2028年1月完成Wi-Fi聯盟認證、3月完成工作組最終審批，隨後正式發布。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】