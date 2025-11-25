iPhone 17系列Wi-Fi網速測試　蘋果N1晶片不只速度快　這點更關鍵

一項新研究顯示，得益於蘋果自研的N1晶片，iPhone 17、iPhone 17 Pro、iPhone 17 Pro Max以及iPhone Air的平均Wi-Fi速度較iPhone 16系列顯著提升。



該研究由知名測速網站Speedtest的運營方Ookla開展，基於今年9月19日至10月29日期間收集的全球Speedtest用戶數據。

Ookla表示，蘋果N1晶片是一次重大升級，與iPhone 16系列所搭載的博通Wi-Fi晶片相比，iPhone 17系列平均下載和上傳速度最高提升40%。研究發現，在所有分析的國家（包括美國、法國、意大利、英國、印度、日本等），新款iPhone的Wi-Fi速度均更快。

+ 2

研究指出，N1晶片對Wi-Fi性能的提升更側重於「抬高下限」，而非「提升上限」。Ookla根據結果稱，在複雜的Wi-Fi環境下，N1晶片往往能提供更穩定的性能表現。

尤其在美國市場，Ookla數據顯示，iPhone 17及iPhone Air系列的Wi-Fi平均下載速度達到409Mbps，而iPhone 16系列為350Mbps，增幅接近17%。

數月前曾有報道稱，N1晶片支援Wi-Fi 7的160MHz信道帶寬，未達到320MHz，這一限制意味着這些設備無法實現Wi-Fi 7的理論峰值速度，但當時有觀點認為這對大多數用戶而言並無影響，本次研究也印證了這一點。

總體而言，該研究表明N1晶片是一項升級而非降級，如果你正考慮購買iPhone 17系列或iPhone Air的任何一款機型，其Wi-Fi性能不會成為短板。

+ 4

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】