舊照片模糊有救了？AI免費網上無損放大　還能一鍵修復細節

Nero AI提供一系列圖片編輯工具，例如常見的圖片放大、增強、照片修復、無損壓縮、去背、更換背景等，都能夠在瀏覽器直接操作，無需額外下載、安裝，相對來說更為便利，難度也不會太高。透過互動式的操作介面上傳圖片，設定一下相關選項後就能輕鬆獲取編輯後的成果，如要快速使用也不會太複雜。



免費線上AI圖片放大增強功能介紹

本文要介紹「Nero AI線上圖片無損放大」免費工具，透過這項服務可以一鍵放大圖片和照片，幾秒就能完成圖片增強，使用者不用進行任何編輯，整個流程自動化！

如同一般常見的無損放大功能，Nero運用AI技術快速重新繪製圖片，藉此提升圖片的解析度（無法直接放大導致失真模糊），使用者還能自行選擇要使用的AI放大模型，找出最適合的模型、開啟人臉增強功能讓效果更好。

Nero AI圖片無損放大增強可選兩倍、四倍率，八倍放大倍率需付費升級才能解鎖。

網站資訊

．網站名稱：Nero AI線上圖片無損放大

．網站鏈結：https://ai.nero.com/zh-tw/image-upscaler



使用教學

1. 上傳圖片或選擇範例圖片開始編輯

開啟Nero AI線上圖片增強工具後會看到上傳欄位，直接點選「上傳圖片」、選擇要放大增強的圖片檔案或將圖片拖曳到網站，兩種方法都可上傳處理。

如果想試用一下Nero AI工具，網站也有提供一些測試用的圖片，點擊快速帶入編輯功能。

2. 選擇合適的AI放大模型

接著從右側編輯功能選擇「放大模型」，可參考以下說明選擇適合的模型，效果會更好：

．Photo：手機或數位相機拍攝的人物、自然、建築等影像。

．Anime：適用於AI藝術、插圖、繪畫和卡通。

．Standard：適用於風景、城市天際線和其他快照。

．Iris：注重眼睛、皮毛、毛髮、羽毛等對比鮮明的細節。

．Business：文字、房地產圖片、數位藝術和產品照片等。



3. 設定人臉增強並選擇放大倍率

人臉增強功能可視情況開啟或關閉，如果要增強放大的圖片不是人物，這個功能就不用打開。

從下方「放大倍率」選擇要放大的解析度倍數，有兩倍、四倍和最多八倍選項，不過八倍必須要付費升級才能解鎖。

點選最下方「開始」後就會以AI進行圖片增強和放大處理。

4. 比較成果細節並下載保存圖片

Nero AI速度還算快，只需要幾秒鐘就能完成圖片放大（使用Business放大模型會時間會稍長），最終可使用線上的對比工具比較放大前後圖片細節差異，點選「下載」就能保存圖片。

5. 探索更多Nero AI相關工具

從右下角「更多工具」還可以找到Nero AI相關功能，例如去背、降噪、照片修復、無損壓縮。

6. 註冊帳號領取積分享免費額度

第一次打開Nero AI會看到新手福利，可以免費註冊後取得額外的圖片處理機會。

註冊時可直接使用Google、Facebook等帳號登入，接著就會在右上角看到Nero積分，透過這些積分可以免費使用Nero更多功能（不過依照不同功能和選項會扣除積分），訂閱電子報也可額外獲得獎勵。

當超過免費使用的次數限制時，使用者可考慮註冊帳號來繼續使用相關功能，註冊後這些工具的選項就會顯示會扣除的積分數，例如選擇放大模型扣除一點、人臉增強扣除兩點，每次處理都會扣除積分，當超過可用積分時會要求使用者付費購買、升級方案。

【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】