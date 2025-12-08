Affinity永久免費！整合Canva AI與三合一功能　安裝教學看這篇

2024 年 Canva 公司收購知名的設計工具「Affinity」，2025 年十月底公告將改變其商業模式，將原有 Affinity 應用程式統一（原本是 Photo／Designer／Publisher），並宣布 Affinity 將永久免費！更新後 Affinity 會同時擁有向量設計、數位影像處理、版面排版和 Canva AI 功能，可在應用程式快速切換，如此一來能為工作者提供更為流暢的使用體驗。



從 Canva 釋出的資訊可以得知，在宣布免費的四天內有超過一百萬人註冊、使用 Affinity，對比價格高昂的 Adobe 產品來說這個改變將有助於消除設計產業中的一大障礙，讓學生、新興創作者和世界各地有才華的人都可以使用專業級設計工具，不用受制於昂貴的訂閱費用。

免費模式與盈利策略：Canva 的核心理念

Affinity 免費模式也是基於 Canva 的核心理念，免費提供基本工具，並對進階功能（例如協作或 Canva AI）收費，可以讓公司產品保持盈利，又能讓每個人都可以輕鬆接觸到專業的設計工具，對使用者來說是一大利多。

更重要的是 Canva 不會使用 Affinity 內容來訓練或開發 AI 功能，Affinity 將使用者的資料儲存在裝置上。

題外話，當年我也有付費購買過 Affinity Photo，不過使用八年其實也很划算啦！

網站資訊

網站名稱：Affinity

網站鏈結：https://www.affinity.studio/



Affinity 免費版下載與使用教學

1. 官網下載並註冊 Canva 帳號

全新的 Affinity（版本 3 開始）已經可以從官方網站免費下載！

支援 Windows、macOS（未來會有 iPadOS），使用者只需要免費註冊 Canva 帳號就能取得程式，如果是 Canva Pro、Business、Enterprise 或是符合資格的 Education 訂閱用戶將可直接解鎖使用 Affinity 的 Canva AI 工具。

2. 登入或註冊 Canva 帳號

從 Affinity 官網點選「Get Affinity」後會進入註冊頁面，使用者必須先登入 Canva 帳號或是註冊一個（免費），可直接使用 Google、Apple、Facebook 帳戶登入，或是以 Email 註冊。

3. 選擇適用版本進行下載

接著就會看到 Affinity 下載頁面，在寫這篇文章時有 Windows 和 macOS 兩種版本，Windows 版有 x64 / ARM64 兩種版本可選，Canva 也提到 Affinity 的 iPad 應用程式即將推出，敬請期待。

4. 安裝程式並登入驗證

以 macOS 版本為例，下載後執行、將 Affinity 拖曳到應用程式資料夾即可使用。第一次開啟 Affinity 後仍需登入 Canva 帳號，沒有的話就免費註冊一個。

5. 快速切換三大核心功能

新版 Affinity 將原有的三套軟體（Photo／Designer／Publisher）整合在一起，從左上角 Vector／Pixel／Layout 就能快速切換（AI 功能需要付費訂閱 Canva 才能使用），其實介面和功能就和原本的差不多，如果電腦中已有原本的 Affinity 可考慮刪除、安裝新版本，不確定能不能透過更新直接升級上去。

