年廿八大掃除｜六大家電清潔教學整合　冷氣﹑雪櫃﹑風扇去舊迎新

年廿八大掃除，馬年去舊迎新，當然也不能每年都買新的家電迎新，因此各款家電的清潔方法就不能忽略。以下一次過整合 6 類常用家電的清潔方法教學：



風扇清潔3招 忌用強鹼性清潔劑

不少人以為只要擦掉外殼灰塵就算完成清潔，但其實風扇運作時，葉片與護網之間會積聚大量細微塵埃與油分。如冬天直接收起來沒有清潔好的話，在香港的潮濕天氣下容易滋生霉菌。清潔風扇要小心，對於多數塑膠材質的風扇葉片，並不建議使用含漂白劑或強鹼性的清潔劑，以免侵蝕表面塗層。

微波爐清潔5招 小心清潔內壁

每日都用、但人人都懶得深層清潔的微波爐。加熱飯盒、翻熱湯水、叮點心，一兩滴汁液飛濺，再加上油煙蒸氣長期積聚，內壁好快就變得黃黃啡啡，門邊膠邊亦會黐塵發黴。最麻煩的是，污垢一旦硬化，抹不走就有心急拿百潔布或鋼絲球狂擦，結果等於親手整壞部機。

雪櫃清潔 專家教抹橡膠密封條忌用清潔劑

每日使用度最高的家電—雪櫃，當然要好好清潔。不少人平日只會見到有水漬、醬汁漏出，先用紙巾隨手抹一抹，就當完成清潔，但其實這種做法並不等於真正乾淨。雪櫃一但長期未做全面清潔，內部濕氣加上食物殘渣，極容易滋生異味同細菌，甚至影響製冷效率。

冷氣不開也要清潔

冷氣運作時會吸入大量室內空氣，當中的灰塵、毛絮、皮屑都會被隔塵網截留。如果長時間不清理，這些污垢會受潮，逐漸滋生霉菌。即使暫時沒有開冷氣，這些污染物仍然存在於機身內，一旦重新啟動，霉味與細菌便會隨冷風一同吹出，直接影響家人健康。很多人以為「一開有味」只是小問題，其實已反映冷氣內部衛生狀況亮紅燈。

吸塵機清理禁忌

吸塵器濾網的主要功能

不少人都會用吸塵機來清潔家居，但很多人往往會忘記清潔吸塵機，到底吸塵機的濾網可以洗嗎？又該多久清潔一次？即睇5大清潔步驟。

清洗衣機小心選擇清潔劑

洗衣機幾乎每日運作，看似負責把衣物洗得潔白清新，實際上卻可能成為家中最容易積聚霉菌與污垢的電器之一。洗衣槽長期處於潮濕環境，洗衣粉殘留、衣物纖維、皮脂污垢不斷累積，若未有定期清潔，不但會令衣物洗完更污和有臭味，更可能影響家人皮膚健康。