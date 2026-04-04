手機螢幕錄影無聲、通知彈出洩私隱？Apple及Android內置隱藏教學

從遊戲高光、網課教學到遠程協助父母操作手機，錄屏幾乎人人都用得上的功能了。但很多人不知道：手機自帶的錄屏功能遠比你想象的更強大。



今天，手把手教你用好這項「系統級工具」，避開常見坑點，提升錄製效率與畫質。

聲音沒錄上？90%的人忽略了這個設置！

最常被吐槽的問題：「錄完發現沒聲音！」 其實，系統默認不開啟咪高風，且不同平台邏輯不同：iPhone用戶：長按控制中心的【螢幕錄影】按鈕 → 點擊下方【咪高風】圖標（亮紅即開啟）。

用手機錄影功能，常常會出現有影無聲的問題。（unsplash@linda-xu）

iOS與Android手機螢幕錄影設定方法

注意：若只想錄App內聲音（如抖音、遊戲），請保持咪高風關閉——iOS 會自動錄製系統音頻；開啟咪高風反而會混入環境雜音。

Android用戶： 開始錄屏前，通常會彈出選項菜單 → 務必勾選【系統聲音】+【咪高風】（按需選擇）。若沒彈出？進入【設置 > 輔助功能 > 屏幕錄製】提前配置默認音頻源。

畫質模糊？你可能還在用720P！

默認錄屏分辨率往往保守（720p@30fps），但你的手機完全支持更高規格：

iPhone：設置 > 相機 > 錄製影片 > 選擇1080p或4K

華為/榮耀：控制中心長按錄屏 > 分辨率設為1080P，幀率60fps

小米/Redmi：錄屏設置 > 視頻質量 > 高（1080P）

OPPO/vivo：屏幕錄製 > 畫質 > 超清



不過要注意，4K雖清晰，但1分鐘影片佔用約300MB，日常推薦1080P@30fps，遊戲可選60fps。

【延伸閱讀】iPhone突然閃退無法開機？官方警告這習慣恐變磚！1招教你自救（點擊連結看全文）

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邊錄邊畫重點？Android用戶有「神操作」

想在錄屏時圈出按鈕、標註流程？部分Android機型支持即時塗鴉！

操作方式：

開始錄屏後，屏幕側邊會浮出工具欄 → 點擊【畫筆】→ 選擇顏色直接書寫。 支持品牌：華為、小米、三星、vivo等。

iPhone 用戶：

暫不支持錄屏中直接標註，但可通過【照片】App編輯時使用「標記」工具補救。

隱私泄露？教你一鍵隱藏通知

錄屏時微信消息、短信預覽突然彈出？尷尬又危險！

通用方案：

錄屏前開啟【勿擾模式】或【專注模式】，徹底屏蔽通知。

進階方案（部分Android）：

在錄屏設置中開啟【隱藏敏感通知】或【錄屏時不顯示內容】。

安全提示：涉及支付、聊天等界面，建議錄完後用相冊編輯功能手動打碼。

文件找不到？記住這個存儲路徑

錄完視頻卻滿手機翻？收藏以下路徑：

iPhone：

【照片】App→按時間排序→名稱為「屏幕錄製 XXX」

Android通用路徑：

內部存儲/ScreenRecord 或 Movies/ScreenRecorder（也可在相冊中查找【錄屏】專屬相簿）



寫在最後

錄屏前必做三件事

1. 檢查存儲空間：1080P視頻每分鐘約100~150MB；

2. 關閉非必要通知：防止彈窗干擾畫面；

3. 插電或電量＞50%：錄屏+編碼耗電快，避免中途關機。



手機自帶錄屏功能看似簡單，實則暗藏玄機。與其下載第三方App增加廣告和權限風險，不如用好系統原生工具。掌握以上技巧，無論是做教程、錄遊戲還是遠程指導，都能一步到位、清晰高效、安全省心。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】