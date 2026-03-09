雨刷刮不乾淨別急著換！這件讀書神器竟能修好？即刻變順滑又省錢
撰文：快科技
經常開車的朋友可能會注意一個現象：雨刷用的時間長了點，就會出現刮不乾淨的情況，有時甚至會彈跳，非常影響用車體驗。
每當此時，很多人會選擇更換膠條或者雨刷，雖然通常也花不了多少錢，但其實有種方法可以用更小的代價達成不錯的效果。
這個方法相當簡單，就是用2B鉛筆在雨刷器膠條和車玻璃接觸的部分塗一塗：2B鉛筆裏的石墨有潤滑、填縫效果，能解決雨刮膠條沾了油膜、發澀、刮起來跳、刮完留細水痕的問題。
操作時先把雨刮膠條擦乾淨，然後用2B鉛筆來回塗膠條的刮水刃口，最後擦掉多餘石墨，再噴水試刮。
但需要說明的是，並不是所有情況下都能用此方法，如果使用年限長久導致老化，出現開裂、缺口、變硬，塗鉛筆也沒用，只能換膠條／雨刮。
【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】