微軟強推AI惹反感！財報透露致命危機：Windows不再是搖錢樹？

微軟此前表示要把Win11打造成一個原生AI代理系統，但是微軟在Win11上推AI的方式引發大家的反感與反對，之前的重磅功能Recall引發了隱私泄露的爭議，而記事本這種基礎應用加上AI應用又顯得多餘。

以致於大家把微軟的名字改成了Microslop，Win11系統的名字則被調侃成了Winslop 11。微軟在遭遇這麼多不滿之後，依然不放棄給Win11加入AI功能的想法，這事不是微軟不關心大家的意見，本質上是沒辦法的事，因為微軟最新的財報中Win系統的銷量已漲不動了。

根據微軟發布的截至2025年12月底（2026 財年 Q2）財報，當季營收為813億美元（約港幣6349億元），按年增長 17%，GAAP下淨利潤高達385億美元，非GAPP下也有309億美元，按年分別增長60%、23%。

各部門中雲計算Microsoft Cloud營收為515億美元，按年大漲26%，其中生產力與業務流程營收為341億美元，按年增長16%，智能雲營收329億美元，按年增長29%。個人計算業務營收143億美元，按年下滑3%，其中Windows OEM及設備部門增長了1%，但按固定匯率是沒有增長，而且Xbox部門營收也下滑了5%。

從微軟財報的表現來看，Win11確實受益於Win10終止支持了，但這個部分也就增長了1%，相比雲計算已經嚴重拖後腿了，增長乏力。微軟給Win11增加各種AI功能的目的就是把AI服務集成到系統中，讓大家習慣使用微軟的各種服務，這已經不是什麼秘密了，有這樣的平台肯定是不會放棄全面AI化的打算的。

Google其實也一樣，Chrome是全球最受歡迎的瀏覽器，Google也照樣會把Chrome打造成AI入口，現在已經在這樣做了。

