iPhone Air不止薄！單鏡頭首現完整人像模式　花鳥風景都能拍

眼尖媒體發現，iPhone Air單鏡頭隱藏了一項福利——能解鎖完整「人像模式」拍攝功能，為iPhone歷來首見。



從歷史來看，蘋果配備單鏡頭後置相機的iPhone內建人像模式，最早可以追溯到2018年發表的iPhone XR，不過當時只能拍攝人物和寵物，如果拍攝花等物體或風景，就無法啟動人像模式通過景深凸顯主體。

到了2020年和2022年發佈的平價iPhone SE系列，也有相同限制，只能拍攝人物和寵物，甚至今年2月推出的iPhone 16e還是一樣。

不過，據9to5Mac報道，最新發佈的iPhone Air在單鏡頭上解鎖了完整的人像模式功能，可以拍攝下一代人像照片，包括拍攝任何主體、控制景深、調整焦點。

在拍攝一般照片時，相機還會自動捕捉景深訊息，即使拍照時忘記開啟人像模式，也可以事後在照片上調整。

值得一提的是，iPhone Air的人像照片還導入HDR（高動態範圍）技術，能以不同曝光快速連續拍攝多張照片，結合在一起呈現更多亮部和陰影細節。 另外，在低光源環境的拍攝效果也有所改善。

9to5Mac指出，有些人認為iPhone Air僅搭載單鏡頭是一項妥協，但能使用完整的人像模式功能，或許可以提高這款手機的市場接受度。

不僅如此，iPhone Air還配備6.5寸超Retina XDR顯示器，厚度僅5.6毫米，比競爭對手三星Galaxy S25 Edge更薄0.2毫米，並有全天候電池續航力，最長可播放27小時影片。

此外，該機搭載的蘋果自研晶片數量最多，是史上最薄也最節能的iPhone。

