Google Fit用鏡頭來關心你的健康 智能手機可偵測心跳指數？
撰文：T客邦
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多數人配戴智慧手錶或手環，都是考量到可以隨時偵測心跳指數（bmp），不過，只要手機上安裝 Google Fit App，也可透過手機的鏡頭來量測心跳，過程中只要將手指輕壓在主鏡頭上，App 就能透過皮膚下細微的顏色變化，來計算當下的心率。
但目前不是所有手機都支援，除了 Google Pixel、部分 Android 手機外，iPhone 也可以使用。然而，這些都不是醫療設備，數據都只能參考而已。
透過Google Fit，6個步驟輕鬆用手機來偵測心率。
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步驟1. 此以 iPhone 為例，在安裝 Google Fit App 後，於「主畫面」點選「查看心速率」。
步驟2. 因為 Google Fit App還必須搭配鏡頭使用，在此要同意取用相機。
步驟3. 接著會提醒使用者測量時要在光線充足環境，又或是可以開啟閃光燈輔助。
步驟4. 在啟動相機時，如果不知道手指該放哪顆鏡頭，找到可以對焦的就對了。
步驟5. 當手指完全貼在鏡頭上時，就會開始行測量，過程中也有進度顯示，心須要保持不移動。
步驟6. 完成後會直接給心跳速度（bmp）的測量結果，也可選擇儲存，做為日後參考。
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