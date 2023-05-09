現時入境日本，已不再需要出示疫苗接種證明，但仍要透過 Visit Japan Web 輸入個人資料，出示QR Code予入境櫃位及海關審查。想快速入境，不用在閘前換 SIM 卡、找 Wi-Fi 登入 VJW，其實只要把其加入到 Web App，就能在離線的情況下使用。



Visit Japan Web應該很多人都已經用過，在日本各機場入境閘前，見到很多人臨時才設定 VJW，甚至因為沒有網絡而要臨急找 Wi-Fi、換旅遊 SIM 卡。不想在入境閘口前「揦手唔成勢」，其實可以把 VJW 加入到 Web App，直接在桌面按出來，同時，能夠在無網絡的環境下，同樣能打開 QR Code。

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離線使用 VJW 限制

雖然 VJW 離線使用非常方便，不過仍有一定限制。如在不連接網絡的情況下，就不能登入、註冊帳號、連動 VISA等。因此，記得在仍有網絡的情況下，就先登入 VJW 帳號，之後就能在離線下繼續打開 QR Code，完成入境手續。

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iPhone／Android 離線使用VJW方法

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日本 Shopping 一定要做的事，就要帶定 Passport 處理免稅和退稅，有時都會怕因此弄掉護照。日本的「Visit Japan Web」有一個「免稅QR碼」功能，允許旅客預先在登記 Passport 資料，方便進行免稅、退稅手續。只要在接受「免稅QR碼」的商店裏出示QR Code，就能免稅，無需再出示實體 Passport。

「Visit Japan Web」登記「免稅QR碼」步驟