iPhone用戶被默默監視？APP窺探比監聽還恐怖　1招關閉追蹤保隱私

「手機竊聽」是近代人十分關注的議題，常常在談論某個商品或物件後，在瀏覽網站或APP時，就會看到該商品的廣告或連結，除此，也會有購物型APP也會偷偷察看手機相簿內容，對此，專家提出解決辦法。



比監聽還恐怖！手機正在默默被監視

購物型APP會藉由相簿分析用戶的喜好，對此推薦相關的商品廣告，若您是iPhone用戶，且系統是iOS 15.2以後的版本，又常常有此類「APP偷看相簿」的問題，建議可以從設定的地方按下「私隱與保安（隱私權與安全性）」，再選擇「App私隱報告（APP隱私權報告）」，檢查讓隱私權暴露於危險中的情況。

1招關閉追蹤杜絕後患

如果你完全不想要APP存取你的位置、照片內容，可以針對其中的一些APP關閉設定，一樣是在iPhone設定裡面的「私隱與保安」功能，選擇「相片（照片）」，就可以設定每個APP對「相片」的存取權限。以淘寶（蝦皮購物）為例，進入設定頁面後，你可以選擇三種不同的照片存取權限。

第一種是「無」，代表 App 完全無法讀取你的照片；

第二種是「有限取用權限（受限制的）」，僅限於你指定的相片或相簿；

第三種則是「完整取用權限 (完整存取)」，允許 App 存取你裝置中的所有照片。



如果你不希望淘寶 App 存取你的相簿，建議選擇「無」或「有限取用權限」來保障個人隱私。

有網友透露，即使關閉相關權限，有些APP會取用你的位置或麥克風等資料，專家也提醒，如果手機內有拍攝個資照片，記得要刪除雙重保障，避免重要資料遭人利用。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：比監聽還恐怖！手機正在默默被監視，1招關閉追蹤杜絕後患】