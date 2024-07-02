純黑拉布拉多犬睡出奇趣畫面　黑洞照討網民喜歡有魔性：黑金寶貝

日本網友@umekochanyo 家裏養了只黑色拉布拉多，名叫「小梅醬」。



這天，小梅醬躺在自己的狗牀上睡覺，狗牀的顏色和小梅醬的黑毛正好一黑一白，呈現出了強烈的對比畫面。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

黑金寶貝小梅醬（x@umekochanyo）

於是，網友看着牠放鬆的樣子，腦中瞬間有了一個畫面：

滿身黑的小梅醬躺上去閉上眼睛，看起來就像是一個狗狗造型的剪影，像睡出了一個「狗狗黑洞」，身體也深陷在牀鋪當中無法自拔...

這個黑洞真深不可測（x@umekochanyo）

點擊圖片放大看小梅醬的生活常：

+ 10

許多人看到後紛紛評論：

「黑金黑金的毛色好好看。」

「黑到像是剪影好厲害！」

「是狗狗黑洞，視線會不自覺一直盯着看。」



延伸閱讀：拉布拉多犬第一次到狗公園 表情反應極有趣 像在說：先讓我靜靜（點擊連結看另一隻白色拉布拉多犬的有趣故事）

可愛的拉布拉多犬（x@Richson_lab）

點擊圖片看開心的狗狗相：

+ 2

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】