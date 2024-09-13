男子向未婚妻的愛犬送上玩具　一枚戒指卻有兩份愛情：是真愛

妹子“瑞秋”原本一直獨自與她養的查理士王獵犬「黛西」生活在一起。直到，她遇到了小哥「菲爾」並開始交往。



瑞秋希望未來的伴侶可以像她一樣愛着黛西，所以當二人聊到求婚的話題時，瑞秋便隨口説了一句：

希望自己被求婚時，黛西也能有戒指。

但讓她沒想到的是，菲爾竟然真的把這隨口的一句話記在了心裏。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

愛一個人，自然也要包容她的愛犬。（tiktok@thebasicflower）

菲爾在向瑞秋求婚後，立刻掏出準備好的玩具戒指和戒指盒走向了黛西，表示會好好的照顧牠的媽媽和牠。

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有多一個人照顧，狗生將會更加美好。（tiktok@thebasicflower）

可能只有養狗的人可以理解，這一幕多有殺傷力吧！

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