男子向未婚妻的愛犬送上玩具 一枚戒指卻有兩份愛情：是真愛
撰文：狗與愛的世界
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妹子“瑞秋”原本一直獨自與她養的查理士王獵犬「黛西」生活在一起。直到，她遇到了小哥「菲爾」並開始交往。
瑞秋希望未來的伴侶可以像她一樣愛着黛西，所以當二人聊到求婚的話題時，瑞秋便隨口説了一句：
希望自己被求婚時，黛西也能有戒指。
但讓她沒想到的是，菲爾竟然真的把這隨口的一句話記在了心裏。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！
菲爾在向瑞秋求婚後，立刻掏出準備好的玩具戒指和戒指盒走向了黛西，表示會好好的照顧牠的媽媽和牠。
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可能只有養狗的人可以理解，這一幕多有殺傷力吧！
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