【警犬】德國牧羊犬、瑪蓮萊犬外形相似　分辨狗品種只看這點

相信大家對於德國牧羊犬這種犬種都不陌生，這些威風凜凜的大傢伙經常出現在電視上，扮演著警犬的角色。 但你知道嗎？警犬不一定都是德牧。警犬當中，與德牧很相像的馬犬就經常被人錯認成德牧。馬犬跟德牧有什麼不同呢？下面我們就來了解一下吧。

馬犬的來源

馬犬又名比利時瑪蓮萊犬，是比利時牧羊犬四個類型中唯一的短毛犬種。雖然馬犬在近代才成為美國犬協會公認的品種，但牠其實一個久負盛名的古老犬種。早在19世紀，比利時獸醫學院的費比特兄弟已經選育成功了。20世紀以前，馬犬在比利時附近被廣泛地用來看守羊群，現在則主要作為警犬或者護衛犬來使用，作為家庭犬也深受喜愛。

馬犬現在則主要作為警犬或者護衛犬來使用。（資料圖片／張浩維攝）

德牧與馬犬的異同

馬犬的外觀與德牧非常相像，對狗狗了解不深的人就經常會把馬犬錯認成德牧。其實這兩種狗狗在外觀和性格上還是有一定差異的。

外觀

德國牧羊犬是一個中大型犬種，臉部毛髮為黑色，身體皮毛多為褐棕色。因為背部標誌性的雲狀黑毛，牠們也被稱作德國黑背。

德牧頭部線條簡潔，結實但並不顯得粗糙笨重；馬犬的體型跟德牧相似，高度都在60到65厘米左右。然而馬犬的體重卻明顯比德牧要輕，成年德牧的體重在35到45公斤左右，而成年馬犬的體重只有30公斤左右。輕盈的體重也使得牠們的身形和頭部比德牧看起來更具有線條感，身材比例也比較勻稱。

馬犬的毛髮長度要比多數的德牧要短。而且不像德牧一年換兩次毛，一次換半年，馬犬掉毛的狀況要比德牧輕得多。

下圖哪隻是德牧，哪隻是馬犬？點圖看答案↓↓↓

個性

馬犬在外形和性格上都與德牧表現出相似性，畢竟牠們都是牧羊犬，行為習性上還是有規可循的。一般來說，德牧對陌生人的警惕性會比較高。但是在面對主人時，牠們又會表現出無限的熱情和忠誠。經過社會化訓練的德牧可以成為非常理想的家庭犬。

馬犬表現出與德牧同樣的聰明、勇敢、警惕以及對主人的絕對忠誠。兩種狗狗都繼承了牧羊犬機敏聰明，精力充沛的優良傳統，能夠很好地完成主人的指令。或許這就是馬犬和德牧經常被選作警犬犬種的原因。

如何分辨馬犬和德牧

如果是中長毛的德牧跟馬犬擺在一起，還是比較好區分的。然而德牧和馬犬不能單靠毛髮長短來區分，雖然馬犬為短毛品種，但德牧卻有分長、中、短毛品種。

如果無法靠毛髮來區分，還可以看牠們的體型和頭部。德牧的塊頭一般會比馬犬大，頭部呈V字形，耳朵尖而朝前樹立；馬犬的頭部長而鼓，面部多為純黑無雜色，吻部較尖呈錐形，耳朵直且硬呈三角形。

儘管是兩個不同的品種，但不得不說德牧跟馬犬真的在很多方面都非常相像，要分得清牠們還真不是一件容易的事。你還有什麼方法能分得清牠們嗎？

【本文獲「巨小萌」授權轉載，微信公眾號：jumenglive】