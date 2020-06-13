【狗嘴套】愛吠的狗一帶上嘴套就老實？NO！隱憂或更大

近日，又有一名飼養柯基的主人向小萌君求助，溝通了解到，這隻柯基的問題還真挺多。不過我們非常讚許主人並沒有因為狗狗有行為問題而棄養，而是積極尋求方法去解決。

這是一隻8個月柯基，根據主人描述，目前的行為問題有：激動愛吠叫、攻擊主人（不讓主人面對面摸頭，一摸頭就齜牙想張嘴咬，但在外對待陌生人友好），召喚牠牠不過來，遛狗時爆衝（用p繩但仍然爆衝）。

由於此柯基問題較多，為了控制篇幅，我們今天就先看其中一部分，並給出對應的解讀和初步建議。

我是從一個多月一直養到八個月，不是臨時接手的，1個月-7個月是籠養（關阿拉斯加那種大籠子，四面都是鐵柱子）。狗狗滿7個半月時，今年五一我們搬家，搬家後工作日白天用圍欄+航空箱圈養，晚上回家放出來，周末不關籠子。我們裝了監控看牠，牠從小到大隻要人不在，牠自己就在籠子裏睡覺睡一天。 8個月柯基的主人

主人選擇了從幼犬就開始飼養，是更好的一種選擇，因為可以更好地培養感情和及早地發現、糾正狗狗的問題。在沒有同伴和主人在旁的情況，籠養、圈養也並沒有讓柯基產生明顯的分離焦慮，這是值得慶幸的，但是也並不是完全沒有問題，比如，等主人回家再爆發出來。

所以晚上人一回來牠就非常精力充沛，在屋裏來回跑，跑激動了還會吠叫，於是我們買了嘴套給牠，一帶上嘴套牠就老實了，但是據觀察變得十分緊張，很有壓力，而且一動不動（已經戴嘴套約10天，人回來後牠十分頑皮時才戴，出門遛不戴）。遛狗時間是工作日每天一遛，約晚上十點，時長半小時，遛狗一開門牠就非常激動，各種往前爆衝，勒得自己上氣不接下氣。 8個月柯基的主人

（巨小萌授權使用）

狗狗等了一整天，終於等到了主人回家，精力也終於到了發泄的時機，雖然有嘴套能一定程度限制牠的吠叫和過於頑皮的行為，但是也給牠帶來了一定的壓抑，也曾為牠解開過嘴套，但是主人又擔心牠會咬人。後來為了防止牠咬人，又戴上了嘴套，但這次戴着嘴套都不老實了，即使是戴着嘴套還是會叫，而且叫得更「難聽」。

細心一點的話，可以從下圖可以看出，這隻帶着嘴套的狗狗其實有呲牙警吿的動作。下一步就想攻擊咬人了，具體的圖今天就先不放出來了。

（巨小萌授權使用）

所以，在狗狗看來，給牠帶上嘴套是給牠做限制，帶來壓力，處理得不好會有反效果。所以如果我們堅持要給牠戴嘴套的話，那我們就要轉變狗狗對嘴套的觀念，比如戴上嘴套後，給牠好吃的零食，以及戴上嘴套才能上街散步，那狗狗就會明白，原來戴上這個東西，雖然不能大聲吠叫，但是會有其他好事情發生的，那久而久之就不那麼抗拒嘴套了。

另外，柯基出門暴衝的問題也是很普遍的，需要在牠出門前保持平靜狀態，雖然主人用對了工具，但是具體操作方法尚不明朗的情況下，每天一溜的頻率和總體時間也並不太夠，這可能會導致後續各種問題的發生。

通過這個案例，關於這隻柯基戴嘴套還是會叫和暴衝的問題，就吿一段落了。

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