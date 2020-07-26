雪橇連皮吃超多汁水果　被爸當場識破　牠還傻傻合照

養了哈士奇每天都有不一樣的驚喜。台灣高雄市的飼主陳希家中有隻1歲5個月大的混血哈士奇「曾愛喲」，個性雖然活潑卻非常聽話，從來沒有破壞過傢俱的案例，不過這天牠在廚房發現家裡有一個大紙箱，好奇咬開後，發現裡面是一顆大西瓜，開心的狂吃猛吃，而貪吃的後果是不會有好下場的......。

台灣飼主陳希日前在Facebook分享一則貼文並驚訝的說，「太熱消暑一下，連西瓜皮也一起啃了......」。影片中可以看到，曾愛喲因為受不了西瓜的香味誘惑，忍不住悄悄地大快朵頤一番，在西瓜身上啃成一個「U字完美弧形」；只見牠被媽媽教訓時還一臉笑瞇瞇，後來發現爸爸（飼主）表情不對勁，趕緊收起笑容且低頭認錯。

點擊圖片放大看，二哈的傻傻行為

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今年1歲5個月大的曾愛喲是阿拉斯加混哈士奇，原本從來沒有破壞過物品的案例，卻在這次的大西瓜事件而破功了。陳希表示，「那是遠方親戚寄來的西瓜，不過西瓜包在箱子裡，我們也沒想太多就放在地上。愛喲一直有在研究箱子，隔天起來發現手提的地方被牠撕開了，我就想說把破損的那面靠牆，結果隔天等我老公要把西瓜拿出來，一打開箱子就發現西瓜已經被啃出一條坑了！」最後曾愛喲被爸爸罵完之後覺得深感委屈，拖成沉重的腳步走去找阿嬤討拍。

曾愛喲偷吃西瓜的貼文在網路上曝光後，引發網友熱議，許多人看了都紛紛留言，「牠的臉一副：這不是給我的嗎～」、「為什麼吃了我的西瓜」、「吃得很整齊，算佛心了」、「希望沒有拉肚子」、「西瓜甜不甜」「牙齒很健康哈哈哈」、「好可愛啊！算是乖孩子了，喊一聲馬上回頭乖乖坐下」、「跟我家的一樣，做完壞事會裝可憐」、「對西瓜獻上愛的烙印」。

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