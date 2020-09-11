林曉峰康子妮不止育有兩子？　IG藏大量「三仔」柴犬合照窩心相伴

前商台DJ林曉峰（阿Lo）藝人康子妮結婚18年，昨日（9月10日）驚傳離婚的消息。據傳媒報道，兩人感情於去年底生變化，最終導致分開收場。 消息傳出後，林曉峰已經刪除二人在社交平台上的合照，只剩下大量他與「私生子」的照片。

林曉峰和康子妮婚後育有兩兒，林寶（左）、林熙（右）。（Instagram圖片：ukelily）

昨日（9月10日），結婚18年的前商台DJ林曉峰（阿Lo）藝人康子妮驚傅離婚消息。消息傳出後，林曉峰已經刪除二人在社交平台上的合照，並發長文指：「只有我同你明白，呢個係對大家最好嘅決定。」暗示二人對分開已有共識。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

二人婚後育有兩子，分別是大兒子林寶、次子林熙。不過自去年底，林曉峰不時在社交平台大晒其「私生子」柴犬的合照。這位「私生子」跟林曉峰兩位兒子一樣，名字只取一個單字，為「林滔」。

▾▾▾林曉峰去年帶了一位「私生子」回家？點撃圖片放大：看牠的身世▾▾▾

+ 35 + 35 + 35

近半年，林曉峰的社交平台都被林滔的照片淹沒，他一直把林滔視作兒子，每當他每次發布兩位兒子與林滔的合照時，都會以「哥哥」稱呼林寶和林熙。而兩位兒子亦相當愛鍚林滔，每次兩位下課後，都會馬上跟林滔玩耍。

▾不少藝人都超愛貓狗，甚至讓牠們嘆超豪生活，往下拉繼續看藝人寵物故事▾

汪明荃在娛樂圈立足多年，早已建立起江湖地位。不過回到家中，她卻是一位溫柔的狗主，早已把家中兩隻唐狗當成自己子女。現在深居簡出享受生活，與丈夫羅家英及兩隻唐狗，生活在西貢3層高世外桃源豪宅裏。

▾▾▾點擊圖片放大看，汪阿姐的豪宅，以及兩隻狗狗的生活空間▾▾▾