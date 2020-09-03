細So偷食│盤點3位愛妻愛狗男藝人　姜皓文縱仔女　結婚21年狂放閃

前商台DJ蘇耀宗（細So）出軌一事成為近日娛樂圈熱話，其實圈內還有不少男藝人是百分百的「愛妻號」，影帝梁家輝還把太太視作「鑽石」！除他以外，包括梁家輝、姜皓文、羅仲謙，都是圈中愛妻的好男人，而且他們還是一位愛狗的「好爸爸」。

姜皓文和殷寧已經結婚21個年頭。（Instagram圖片：black_gorgor）

姜皓文

姜皓文（黑仔）與殷寧已經結婚21個年頭，他時常在社交平台上「放閃」，例如不時帶愛妻出席聚會、外出旅行，每逢大時大節都例必慶祝。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

雖然他們二人並沒有兒女，不過家裏卻有不少毛孩，他們飼養了6隻狗、1隻貓，是個非常熱鬧的家庭。他在家絕對是位慈父，經常縱容貓狗，最愛錫孻女「NaNa」。NaNa還視他為情人，只要殷寧稍為靠近，就會呷醋。

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羅仲謙今年4月22日報喜指太太楊怡誕下囡囡「小珍珠」，二人作為新手爸媽甚喜悅，不時在IG分享幸福家庭照加育兒心得。（IG／＠tavia_yeung）

羅仲謙

羅仲謙和楊怡是娛樂圈的無範夫妻，他們在2016年結婚。今年4月還誕下女兒「小珍珠」。日前（8月30日）羅仲謙在楊怡生日正日，放下工作回家為她慶生，羅仲謙不單為太太準備一個有小熊維尼與嬰兒的立體蛋糕，還送上99朵粉紅色玫瑰，二人的感情如膠似漆。

羅仲謙和楊怡現時養有兩隻分別10歲和11歲貴婦犬，名叫「Jelly」和「番薯」。其實二人早就表明不會因懷孕而棄養，羅仲謙更表示曾聽說養狗可有助增強小朋友免疫力。

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影帝梁家輝與太太江嘉年結婚33年，兩人育有一對雙胞胎女兒梁穎晨（Chloe）和梁靜禧（Nikkie）。（Instagram圖片：chloe_leungoe）

梁家輝

影帝梁家輝與太太江嘉年結婚33年，兩人育有一對雙胞胎女兒梁穎晨（Chloe）和梁靜禧（Nikkie）。他是娛樂圈中知名的「好男人」，梁家輝與太太結婚20週年時，曾經買了一隻超大的鑽戒給太太，並指出太太是他心中的寶石，會隨著時間升值。

他並不反對孩子跟狗狗相處，兩個女兒幼時已經時常跟唐狗抱在一起。他的家裏養了6隻狗，除了狗以外，還有貓、兔、龜，是一個相當熱鬧的家庭。

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▾不少藝人都超愛貓狗，甚至讓牠們嘆超豪生活，往下拉繼續看藝人寵物故事▾

汪明荃在娛樂圈立足多年，早已建立起江湖地位。不過回到家中，她卻是一位溫柔的狗主，早已把家中兩隻唐狗當成自己子女。現在深居簡出享受生活，與丈夫羅家英及兩隻唐狗，生活在西貢3層高世外桃源豪宅裏。

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「大帥哥」張衞健在2000年代進軍內地電視市場，成功在內地闖出一片天，更與內地女藝人張茜結婚，於北京朝陽區購入一家5000呎豪宅作為愛巢。家裏不單有健身室，還有大花園，可以讓愛犬自由散步。

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