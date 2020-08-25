艾威離婚結束18年婚姻關係　親兒子伯恩山犬與爸媽的8個溫馨時刻

日前藝人艾威宣布與太太Lisa離婚，結束18年婚姻關係。他們在2016年開始共同撫養伯恩山犬「Sashimi」，兩人一直視Sashimi為「兒子」，其生活因牠而變得充實、快樂，甚至為牠改變了不少生活習慣，充滿不少溫馨的回憶，雖然艾威與Lisa未能白頭到老，但相信以下的8個人狗溫馨時刻，兩人都不會忘記。

艾威與太太Lisa結婚18年，以離婚告終。（facebook圖片：艾威）

近日艾威傳出離婚消息，長達18年的婚姻邁向終結。他接受《香港01》訪問時表示他跟太太Lisa在去年10月已經決定離婚：「經一番遷就之後，仍未能步伐一致。」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

艾威與太太Lisa沒有子女，只有一隻自2016年開始飼養的伯恩山犬「Sashimi」。艾威夫婦一向視Sashimi為兒子，不單放棄「二人世界」，不再到出國旅遊，更因為牠而改變生活模式，留下不少溫馨時刻。

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艾威近月亦只在社交平台上，不時分享愛犬Sashimi的照片，而且絕少出現太太Lisa合照。有報道指，艾威在決定離婚後，已賣出二人位於西貢的住所，並帶著愛犬搬到新居，而太太Lisa亦搬到其他地方。

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汪明荃在娛樂圈立足多年，早已建立起江湖地位。不過回到家中，她卻是一位溫柔的狗主，早已把家中兩隻唐狗當成自己子女。現在深居簡出享受生活，與丈夫羅家英及兩隻唐狗，生活在西貢3層高世外桃源豪宅裏。

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「大帥哥」張衞健在2000年代進軍內地電視市場，成功在內地闖出一片天，更與內地女藝人張茜結婚，於北京朝陽區購入一家5000呎豪宅作為愛巢。家裏不單有健身室，還有大花園，可以讓愛犬自由散步。

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