唐貓自動變虎斑頸巾惹網民羨慕　爸揭一個附帶條件令他最受不了

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-01-21 08:09

只是想睡個覺，怎麼這麼難！愛貓的台灣補教名師劉炘家裡一共養了15隻貓咪，每次睡覺前都要先展開一場混戰，這天下午他一如往常打算睡個午覺休息一下，沒想到才剛躺下而已，就有3坨肥肉像磁鐵一樣自己吸過來，整個包圍在他的頭部四周緊緊貼著，形成一條「虎斑大圍巾」，讓劉炘實在招架不住卻又暗爽在心裡！

驚現天然「虎斑大圍巾」？按圖查看台灣網友15隻愛貓萌照▼▼▼

「我只是想睡個午覺，沒想到被高溫擁抱，略帶屎味有點難熬，別誤會真的在炫耀。」平時教國文的劉炘用他的專業寫下4句押韻的貓奴炫耀文，他笑說，那天他一躺下就馬上被這3隻虎斑包圍，其中一隻名叫「利利」的貓甚至直接往他臉上坐下去，而他也透露，其實這就是養15隻貓的日常，每天睡覺都會這樣。

由於這幾隻貓都是手奶貓，所以牠們格外親人，劉炘只要一碰到床，就會有3到5隻馬上蹭過來撒嬌，牠們甚至還會爭先恐後搶奪爸爸的「胸口寶座」，最喜歡一屁股塞在奴才面前取暖。此外，劉炘也苦笑表示，其實虎斑身材根本不輸橘貓，也是易胖體質，這3隻虎斑貓平均體重重達6公斤，體格雖小，但是多肉，「在我家，會瘦只有口炎或者生病。」

劉炘將這張照片PO到Facebook社團「貓咪也瘋狂俱樂部」後，引來1.2萬名網友看了紛紛笑翻表示，「很貼心耶，怕你冷又怕你落枕，夾這樣都不用動」、「天然發熱圍巾」、「這冬天都不用棉被了」、「太爽了吧，根本皇上」、「超級羨慕～～～～～」、「我以為是皮衣......」、「有押韻給過」、「太炫耀文了喔」、「左青龍，右白虎，老牛在腰間」、「我ok你先吸」、「是真愛，我沒辦法接受牠把小菊花嘟我臉上」。

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