星級馴犬師Eric Ko與合伙人關係決裂　一文看清愛犬Teeny被搶疑雲

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-03-08 16:50

星級馴犬師 Eric Ko日前3月6日（星期六）帶同唐狗「Teeny」出席公開活動時，被前公司Dogaroo Group的行政總裁Loretta Yuen在眾目睽睽之下，帶走愛犬，事件令網民熱烈討論。Eric指失去Teeny令他很無助及不開心，Loretta則指Teeny的狗牌登記人是她，從來都不屬於Eric，究竟事件的來龍去脈是怎樣？《香港01》記者為大家整合了Teeny被搶疑雲懶人包！

Eric與唐狗Teeny感情深厚，時常帶牠出席公開活動。（Facebook@Eric Ko）

Eric以往接受訪問時指，曾計劃與未婚妻組織新家庭，故有收養狗隻做新成員的想法。雖然他無提及Loretta是自己的伴侶，但2015年兩人在動物庇護所領養Teeny之後，不時在社交平台分享與Teeny 合照，一家人看似非常溫馨。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

惟Eric年初曾發聲明終止與自己創辦的Dogaroo Group的合作關係，與合伙人Loretta關係決裂，但原來雙方一直為Teeny的撫養爭持不下，觸發日前Loretta到Eric的公開活動「踩場」，並報警帶走愛犬！

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Eric至今仍未有公開回應事件原由，只有在社交平台簡單交待感受，而一眾Teeny的粉絲們則非常擔心狗狗情況。

▼▼同場加映：大丹犬是世上最大的犬種之一，體型龐大得驚人，在香港這片彈丸之地甚為罕見。因此，港人對大丹犬難免較為陌生。著名訓犬師Eric Ko日前分享了一段有關大丹犬的短片，透露牠們的驚人生活細節，揭開牠們神祕的面紗。▼▼

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▼▼同場加映：星級馴犬師Eric在十多年前遇上高冷唐狗Kinki，他憑藉熱情改變了牠的態度，並跟牠成為合作無間的拍檔、家人。轉眼間，Kinki已經年屆17歲，身體機能開始轉差，去年Eric下班回家，牠見過主人最後一面後，安詳離開。Eric面對生離死別，不禁吐出一句：「當然會傷心，其實我只是一個普通人......」

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