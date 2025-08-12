肌肉男為芝娃娃花園種滿三葉草　割草機無限期停工怕愛犬傷心超寵

網友@the_greatcanadian 雖然是個全身肌肉的硬漢，但他卻養了一隻體型很小的芝娃娃。



而為了自己的愛犬，甚至，他還在花園裏種下了一大片的三葉草田！

網友和他的小狗在草地上玩樂（the_greatcanadian@Tiktok）

狗狗開心壞了，時常會在花園裏跳上跳下，而且，因為草地非常柔軟，牠在裏面玩時也不會受傷。

讓我們來看看這隻芝娃娃的日常玩耍吧👇👇👇

雖然在三葉草長高後，網友也動了想割草的想法，但由於怕狗狗沒有地方玩耍會覺得傷心，所以，割草機只能無限期停工......

小狗在草地上玩耍（the_greatcanadian@Tiktok）

真的好寵哈哈哈！

讓我們看看這隻小狗的日常玩耍吧↓↓↓

【本文獲「狗與愛的世界」授權轉載，微信公眾號：gouminwang】