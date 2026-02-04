瑜伽墊變貓咪遊樂場？為何專挑運動時來鬧　解密毛孩4種搗亂心理

現在越來越多人喜歡在家裡健身、做瑜伽。但如果你家裡有養貓，居家運動時就可能出現這個畫面：鋪好瑜伽墊，貓咪不知怎地就默默現身，大搖大擺走過來趴在墊子上、擠進你正在拉筋的雙腿間，逼得你不得不中斷動作。為什麼貓咪總是喜歡在主人運動時跑過來添亂？是故意的嗎？



貓咪趁你做運動時來搗亂的４個可愛原因

1. 想趁機貼近你

如果你平常總是在家裡忙進忙出，很少坐下來休息，貓咪就不太有機會可以靠近撒嬌。所以當牠看到你一反常態、長時間待在同一個位置上，就會直接跑過來橫躺在墊子正中央，希望主人多看看牠、摸摸牠。

2. 覺得你的動作很有趣

當你開始拉筋、伸展，做出各種瑜伽體式，貓咪可能會以為你在跟牠玩一場狩獵遊戲，興奮地撲過來抓你的腿、咬你的彈力帶。

3. 牠想抗議

有時候貓咪看到飼主專注於某件事，可能會覺得自己有點被冷落，跑過來喵叫抗議：「為什麼不陪我，跑去做奇怪的動作？」又或者是你使用的運動器材發出的聲音，讓牠感覺不舒服，牠也會跑過來關切一下。

4. 想確認器材的味道

平常收在櫃子裡的運動器材及瑜珈墊，對貓咪來說非常新奇，牠會第一時間湊過來仔細嗅聞，確認有無可疑之處。不過，如果貓咪是在你運動完才跑來猛聞，可能不是對器材有興趣，而是被你的汗臭味吸引喔。

居家健身時，注意貓咪安全

雖然運動時被貓咪阻撓，心裡偶爾會覺得：「吼～又來亂是怎樣！」但在心煩之餘，還是要注意貓咪的安全。若是啞鈴一個不小心掉落或是轉身不注意踩到貓，可能害貓咪受傷，你也會被絆倒。

為了避免雙方受傷，建議在運動時盡量與貓咪保持適當的距離，若牠一直想加入，可以考慮換到另一間房間運動。如果真的難以隔開，也可以考慮在運動前安排5到10分鐘的陪玩時間，先消耗一下牠的體力，有助於減少亂入事件發生。

