貓咪拒絕鏟屎官親親？在牠眼裏另有含義　做對這些舉動才算真愛

為甚麼貓咪不喜歡被人親親！主人對貓掏心掏肺掏錢包，伺候吃喝拉撒，結果想親貓一口都難，被狠狠拒絕。



「那陣子我們的感情好像出了一些問題，可我也不知道問題出在哪裏~」有些主人直接對貓強制愛親親，你以為貓很喜歡這種反抗遊戲嗎？NO！貓在想要把鏟屎的埋哪兒了！貓：放開放開放開放開老子啊啊啊！哈哈哈哈有些貓咪忍不了半點，你敢親，牠就敢給你一記降龍十八掌！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

貓：不要靠近我（快住嘴＠抖音）

貓：放開放開放開放開老子啊啊啊！（有喵青年提供）

有些主人直接對貓強制愛親親，貓嚎叫拒絕（有喵青年提供）

有些貓咪忍不了半點，你敢親，牠就敢給你一記降龍十八掌！（有喵青年提供）

貓咪為甚麼不喜歡被親？也許換個角度想想就有答案了。貓咪被你親時，牠的滿眼都是你的大臉，牠還聽到你嘿嘿嘿的笑和激動的語氣，你是貓，你害不害怕，會不會本能抗拒？

想象一下，如果你半夜突然被吵醒，發現一隻無毛大猩猩在靠你身上，一邊對着你發出親嘴的聲音，一邊搓揉你的肚子，摸你的背部……這基本上就是你家貓咪每天都經歷的事情。

貓咪被你親時，牠的滿眼都是你的大臉，知道有多恐怖了吧（有喵青年提供）

如果貓咪半夜突然被吵醒，發現一隻無毛大猩猩靠在身上，一邊發出親嘴的聲音，一邊搓揉肚子，摸背部……（有喵青年提供）

說回正經事，對貓咪而言，被人湊上來親吻是超恐怖的！當牠們被你的臉覆蓋整個視線。貓會慌張！害怕！閉眼！甚至有攻擊性！「救命，臭人類想吃掉我，沒門！」

貓不喜歡被親的原因，也可能是遇上沒有邊界感的人類。身上和嘴裏有味道還非要湊過去親貓，親也就算了，還死死抱住按住貓強制愛，能怪人家小貓咪抵抗嗎？

貓：救命，臭人類想吃掉我，沒門！（有喵青年提供）

貓：我剛遇到變態了，弄一身胭脂水粉味。（有喵青年提供）

如果你真的忍不住想親貓的話，建議你靠近貓咪時，語氣和動作溫柔點，不要懟貓上臉親，儘量避開貓咪的視線，親牠後腦勺和背部，這樣牠好接受些。

或者趁貓咪小的時候，多親親，也許能讓小貓咪養成習慣，進而脱敏，長大了也習慣被你親親。

忍不住想親貓的話，建議儘量避開貓咪的視線，親牠後腦勺和背部（有喵青年提供）

趁貓咪小的時候，多親親，也許能讓小貓咪養成習慣，進而脱敏，長大了也習慣被親親（大餅嘟嘟@抖音）

看，也有喜歡親親的小貓咪，每次親親都閉眼，儀式感很強。

親親會閉眼的小貓咪。（淘氣和他猴伯@抖音）

其實，親吻是人類示愛的國際通用方式。大部分的貓咪並不懂，也不理解，只覺得你們很奇怪。

在貓咪的世界裏，眨眼代表親吻。如果貓對你眨眼，恭喜你榮獲一枚貓吻，你也可以對着貓咪緩緩眨眼回吻。

親吻是人類示愛的國際通用方式，貓咪並不適用。（有喵青年提供）

在貓咪的世界裏，緩慢眨眼代表親吻。（有喵青年提供）

ps：如果貓咪拿屁股對着你！那是牠很喜歡你，想和你交朋友，想你舔牠pp，那你們就是好朋友了。你連喜歡的貓咪的屁屁都不敢親，還敢說甚麼愛牠！為甚麼不親牠！為甚麼為甚麼為甚麼為甚麼！牠都準備跟你成為世界第一好的朋友了，你居然不親牠pp？傷貓心哦！

貓咪拿屁股對着你，才是牠很喜歡你的意思。（有喵青年提供）

好啦，看完漲知識，轉發出去吧！讓更多人以後都學會怎麼親貓了！

延伸閲讀：小貓超愛看電視 這天貓奴1個行為令牠崩潰 網民齊聲喊放回原位（點擊連結看全文）

+ 13

【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】