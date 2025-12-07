小貓咪頭被踢掉主人嚇到瘋狂尖叫　仔細一看無語到爆：你給我道歉

養貓人的小心臟，真的不能受太多驚嚇啊！



這段貓貓的視頻，也太詭異了吧！起初還不覺得有什麼，可網友們很快就發現了毛骨悚然的地方：這隻貓的頭怎麼掉了？而且周圍也沒有血跡呀，貓貓也直勾勾看着鏡頭，還喵了兩聲撒嬌呢！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

+ 1

再仔細看多一遍，才發現原來是白地板跟毛撞色，然後手機曝光又比較高。小姐姐要基本告別攝影界，進軍新聞「震驚」界了！網友：不知道的，還以為你在cos路易十六呢！

還原了一下，現場大概是這樣的：

才沒有「掉頭」的小貓咪（有喵青年提供）

來都來了，就盤點一下那些貓貓錯覺圖吧👇👇👇

+ 9

01

網友@橘橘牛牛分享，貓咪被家裏的廁所穿透的照片。看了半天，也看不出廁所是怎麼穿透貓貓的身子的。

直到貓咪翻了個身，才隱約發現，這個廁所是壁掛式馬桶，下面是空的！

02

這貓咪也沒做舉手的動作啊，怎麼牠的影子……

03

道理我都懂，但牠到底是怎麼浮起來的？

以後戀愛了，就說我家貓會開飛碟。

04

眾所周知圖片是不能P的，所以都是真的。

05

不小心踢掉了我家貓的電源線，貓貓立即就關機了，所以電源線要插哪？

06

大橘為重，大橘為重！

07

回到家一看，差點心臟病發作！

08

新買了一個貓貓3D貼紙，據說晚上真的能變成一隻貓。

09

半夜睡醒見到蛇了！好像叫什麼……西部菱斑響尾蛇？

10

世界上最大最強壯的貓，渾身腱子肉，一拳能把我打得見太奶。

據說在1974年，第一次在東南亞打自由搏擊，對陣的就是一拳超柴，大獲全勝！

11

我就說，橘貓就是胖……不對，這究竟是一隻貓還是兩隻貓啊？

延伸閲讀：小貓超愛看電視 這天貓奴1個行為令牠崩潰 網民齊聲喊放回原位（點擊連結看全文）

+ 13

【本文獲「有喵青年」授權轉載，微信公眾號：youmiaoguys】